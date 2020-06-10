اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:23 م
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حملات تموينية على المخابز بالقصير فى البحر الأحمر وتحرير محاضر للمخالفين.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:40 م
حملات تموينية على المخابز بالقصير فى البحر الأحمر وتحرير محاضر للمخالفين.. صور جانب من الحملة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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شنت إدارة تموين مدينة القصير، جنوب البحر الأحمر، اليوم الأربعاء، حملة على المخابز البلدية بالمدينة، شملت المرور على عدة مخابز بأماكن متفرقة، للتأكيد على جودة ووزن الرغيف المنتج وعدم وجود طوابير أو تجمعات، وأسفرت نتائج الحملة عن تحرير محضر خبز غير مطابق للمواصفات.

وأكد مدير إدارة التموين، أن هذه الحملات تأتى بهدف الوقوف على مدى الالتزام بمواعيد التشغيل واتخاذ التدابير اللازمة والإجراءات الاحترازية، وتطبيق القرارات التموينية الصادرة.

كان التقى العميد عادل نصر، رئيس مدينة القصير الجديد، بمديرى الإدارات الداخلية بالوحدة المحلية لمدينة القصير، حيث أكد ضرورة ارتداء الكمامات الواقية، عدم دخول أى مواطن ديوان الوحدة، دون ارتدائه الكمامة، موجها مسئولى الإدارات المعنية، بمتابعة كافة القطاعات والمنشآت الحكومية والخاصة، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء بداخل كل منشآة.

واستمع رئيس مدينة القصير، إلى عرض مديرى الإدارات بالوحدة لمهام عملهم، والمعوقات التى تعوق كل ادارة، موجها تلاشى كافة المعوقات ووضع الحلول العاجلة لها، وكذلك تكثيف العمل الميدانى والاستجابة الفورية للمواطنين، والتصدى بحزم للمخالفين وتطبيق قوانين الدولة، وتحسين الخدمات المقدمة للجمهور.

وقال رئيس مدينة القصير الجديد، إن تلك المرحلة تتطلب التكاتف لاجتياز الازمة، وأن العمل بالمدينة، يحتاج إلى مجهودات مكثفة لظهورها بالمظهر الحضارى والتغلب على المشكلات، كما أعرب عن سعادته بتواجده بأقدم مدن المحافظة، متمنيا النهوض والارتقاء بالمدينة من خلال تكاتف أبنائها المخلصين.

حملات التموين على المخابز بالقصير (1)
 

 

حملات التموين على المخابز بالقصير (2)
 

 

حملات التموين على المخابز بالقصير (3)
 

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القصير

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