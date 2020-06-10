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حماية المستهلك: ضبط 1924 كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:06 م
حماية المستهلك: ضبط 1924 كمامة غير مطابقة للمواصفات الطبية.. صور جانب الحملة
كتب مدحت وهبة

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أكد اللواء دكتور راضى عبد المعطى، رئيس جهاز حماية المستهلك، أن الجهاز خلال حملاته الرقابية التى شنها بمحافظات بنى سويف وأسيوط وسوهاج أسفرت عن ضبط الآتى، بمحافظة أسيوط أسفرت الحملات عن ضبط 1924 كمامة غير مطابقه للمواصفات الطبية ومجهولة المصدر و160 قرص أدوية غير مصرح بتداولها بالأسواق أدوية "مستشفيات" و300 قرص أدوية منشور محظور تداولها بناء على القرار 38 لسنة 2019.

كما تحرر محضر عدم تواجد صيدلي بصيدلية وضبط 60 كمامة قماش غير مطابقة للمواصفات الطبية بأحد المحلات أثناء بيعها وبمحافظة بنى سويف، وأسفرت الجهود عن تحرير 4 جنحة عدم الإعلان عن الأسعار بسوبر ماركت وجنحة كمامات طبية بمكان غير مرخص، كما تم تحريرعدد 3 جنح عدم حمل شهادة صحية.

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وبتكثيف الحملات على السجائر لاختفائها من الأسواق وحبسها من قبل التجار نتيجة شائعة ارتفاع أسعارها أول يوليو القادم، وبناء على تلقى عدة شكاوى من المواطنين من عدم وجودها لدى التجار، تم المرور على تجار السجائر ببندر بنى سويف مما أسفر عن تحرير عدد 5 محاضر بيع بازيد من السعر المحدد .

وبمحافظة سوهاج واصل رجال حماية المستهلك جهودهم بالاشتراك مع مباحث التموين بسوهاج، مما أسفر عن ضبط 447 كمامة مصنوعة من القماش وعدم كتابة عنوان المصنع على المنتج النهائى وحيازة وعرض سلع مجهولة المصدر و120 واقى وجه بلاستيك، كما تم ضبط سوبرماركت يقوم ببيع سجائر بازيد من السعر الرسمى وتم ضبط كمية من علب السجائر داخل مخزن كما تم ضبط 130 كجم لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى قبل بيعها للمواطنين وتحرير عدد 7 محاضر عدم الإعلان عن الأسعار.

وأوضح لواء دكتور راضي عبد المعطى، رئيس الجهاز، أنه تم اتخاذ كل الإجراءات القانونية حيال المخالفات المشار إليها وإحالة الوقائع للنيابة المختصة لاتخاذ شئونها، لافتا إلى أن الجهاز أمام مسئولية كبيرة ولن يتوانى حتى يحقق رسالته التى يعمل من أجلها وهى إعادة الانضباط إلى الأسواق، مشددًا على أن التلاعب بالأسعار والاحتكار تصل الغرامات فيها إلى 2 مليون جنيه والحبس وفقا لما ينص عليه قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنه 2018، مؤكداً أن سيارات الضبطية القضائية تجوب كل المحافظات ليلاً ونهاراً.

وأهاب رئيس جهاز حماية المستهلك بالمواطنين الإبلاغ عن أية ممارسات سلبيه ضارة بالمستهلك أو أية معلومات بشأنها، مؤكداً أهمية تفعيل الرقابة المجتمعية فى إطار متوازٍ مع الرقابة المؤسسية التى تستهدف ضبط المنظومة الاستهلاكية.

وعلى جانب آخر وجه عبد المعطى رسالة للتجار ومقدمى الخدمات الالتزام بالضوابط القانونية وعدم حجب السلع والامتناع عن أى ممارسات سلبية تضر بالمستهلك، مؤكدا أن القانون سيطبق على كافة المخالفين وفى ذات السياق وجه رئيس الجهاز رسالة للمواطنين بتجنب الشراء العشوائى للسلع.

وأوضح راضي عبد المعطى رئيس الجهاز أن طرق التواصل مع الجهاز متعددة سواء من خلال الخط الساخن 19588أو رقم " الواتس آب " خدمه المواطن رقيب 01281661880 ومن خلال الموقع الإلكتروني للجهاز WWW.CPA.GOV.EG، أوعبر التطبيق الإلكتروني المتاح على الهواتف الذكية.


حماية المستهلك

راضى عبد المعطى

كمامات غير مطابقة للمواصفات الطبية

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