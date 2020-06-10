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حصل على جوائز نوبل وبوليتزر.. تعرف على الكاتب سول بيلو فى ذكرى ميلاده

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:00 ص
حصل على جوائز نوبل وبوليتزر.. تعرف على الكاتب سول بيلو فى ذكرى ميلاده جائزة نوبل
كتب على عبد الرحمن

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تمر اليوم الأربعاء، 10 يونيو، ذكرى ميلاد الكاتب الأمريكي الكندى كان سول بيلو، الحاصل على جائزة نوبل للآداب وجائزة بوليتزر، وجائزة الكتاب الوطنى للأعمال الخيالية 3 مرات.

ولد بيلو في مثل هذا اليوم 10 يونيو عام 1915، في بلدة لاشين في مقاطعة كيبك الكندية، واسمه عند الولادة كان "سولومون بيلوز".

حصل بيلو على عدد من الجوائز لأعماله الأدبية، حيث حصل على جائزة بوليتزر، وجائزة نوبل للآداب، إضافة إلى الوسام الوطنى للفنون، وحصل على ميدالية المؤسسة الوطنية للكتاب للمساهمة المتميزة في الأدب الأمريكي.كما أنه يعتبر بيلو الكاتب الوحيد الذي حصل على جائزة الكتاب الوطني للأعمال الخيالية 3 مرات.

ومن أشهر أعمال سول بيلو كتب مغامرات أوجي مارش، وهندرسون ملك المطر، وهيرزوغ، وكوكب مستر ساملير، واغتنم اليوم، وهدية هومبولدت، ورافنشتاين.

وتوفى كان سول بيلو في 5 أبريل من عام 2005.

وتمر اليوم الأربعاء 10 يونيو أيضا ذكرى وفاة الأديبة النرويجية سيجريد أوندست، حيث توفيت في 10 يونيو 1949.

ولدت الأديبة النرويجية سيجريد أوندست، في 20 مايو 1882، في الدنمارك غير أن عائلتها استقرت في النرويج، وفى عام 1940 هربت من النرويج إلى الولايات المتحدة الأمريكية وذلك بسبب وصول النازية إلى بلادها ولكنها عادت بعد الحرب العالمية الثانية، وحصلت "أوندست" على جائزة نوبل في الأدب لسنة 1928.


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