اليوم السابع
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حبس صاحب محل لحيازته 94 قطعة سلاح أبيض بالإسكندرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:59 م
حبس صاحب محل لحيازته 94 قطعة سلاح أبيض بالإسكندرية سلاح ابيض- أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر

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أمر المستشار عمر الركايبى رئيس نيابة الرمل اول بالإسكندرية، حبس صاحب محل "غير مرخص" 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد اتهامه بالإتجار فى الأسلحة البيضاء وحيازة 94 قطعة سلاح أبيض، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على المضبوطات.

تلقى اللواء سامى غنيم، مدير أمن الإسكندرية، اخطار من مأمور قسم شرطة الرمل اول، يفيد بتمكنت ضباط وحدة مباحث القسم، من ضبط مالك محل غير مرخص لبيع وسن الأسلحة البيضاء كائن بدائرة القسم، ومقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه.

وبتفتيش المحل عثر بداخلة على 94 قطعة سلاح أبيض مختلفة الأشكال والأحجام ومجهولة المصدر، وبمواجهته إعترف بحيازته للأسلحة البيضاء بقصد الإتجار، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.

يذكر أن قطاع مكافحة المخدرات نجح على مدار أربع سنوات، فى إزالة 814 فدان زراعات نباتات مخدرة ، و98 طنا من مخدر الحشيش، و2230 كيلو من مخدر الهيروين ، و580 كيلو من مخدر الكوكايين، و 318 كيلو من مخدر الأفيون، و498,118,248 قرص مخدر ، بإجمالى قضايا 178760 ارتكبها 196602 متهم، فضلا عن ضبط 128749 قطعة سلاح مختلفة، من بينها 20550 بندقية آلية، و66164 فرد محلى الصنع، بالإضافة إلى ضبط 451 ورشة لتصنيع الأسلحة النارية، حيث أجرت الوزارة تحديثا شاملا للبنية الأساسية ، والمقومات اللوجستية والمادية خلال الأعوام الأربعة السابقة، لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة ، فتم إنشاء وتطوير 130 منشأة شرطية، تحديث المركبات والمدرعات الشرطية ودعمها بـ 9412 مركبة جديدة، و1021 مينى باص مدرع ومصفح، و 729 سيارة نجدة، و1184 سيارة دورية أمنية فان وجيب، و2166 بيك أب ودفع رباعى، و377 لورى ومينى باص، و1420 موتوسيكل خدمة شاقة، و515 مقطورة وكاسحة، ساهمت فى إحداث نقله نوعية للتواجد الشرطى الفعال فى الشارع المصرى.


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