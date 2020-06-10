اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:22 م
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جونسون آند جونسون تبدأ تجربة لقاح لكورونا على البشر فى النصف الثانى من يوليو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:08 م
جونسون آند جونسون تبدأ تجربة لقاح لكورونا على البشر فى النصف الثانى من يوليو لقاح
رويترز

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 قالت شركة جونسون آند جونسون اليوم الأربعاء إنها ستبدأ تجارب على متطوعين للقاحها المحتمل لمرض كوفيد-19 في النصف الثانى من يوليو، قبل شهرين من الموعد الذي كان مقررا حيث تسابق الشركة الزمن لتطوير لقاح للمرض.
 
ووقعت الشركة بالفعل صفقات مع الحكومة الأمريكية لزيادة طاقتها الإنتاجية بما يكفي لإنتاج أكثر من مليار جرعة من لقاحها خلال 2021، حتى قبل وجود دليل لديها على فعاليته.
 
ولا توجد حاليا علاجات أو لقاحات معتمدة لمرض كوفيد-19، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد والذي أودى بحياة أكثر من 400 ألف شخص في أنحاء العالم حتى الآن.
 
وستختبر دراسة شركة جونسون آند جونسون اللقاح في مقابل عقار وهمي وتقيم سلامته والاستجابة المناعية لدى 1045 شخصا أصحاء تتراوح أعمارهم بين 18 و 55 عاما، وكذلك من تبلغ أعمارهم 65 عاما وأكثر. وستجري التجارب في الولايات المتحدة وبلجيكا.
 
وقال بول ستوفيلز، المدير العلمي لشركة جونسون آند جونسون، ""بناء على قوة البيانات التي سبقت التجارب السريرية والتي رأيناها حتى الآن والتواصل مع الهيئات التنظيمية تمكّنا من تسريع التطور السريري بشكل أكبر".
 
وتجري الشركة محادثات مع المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية لبدء تجارب أكبر في مرحلة متأخرة قبل الموعد المحدد، اعتمادا على نتائج الدراسات المبكرة وموافقة الهيئات التنظيمية.
 
وتأتي شركة مودرنا الأمريكية للتكنولوجيا الحيوية في مقدمة الشركات التي تسعى لتطوير لقاح لكوفيد-19، وبدأت في تجربة لقاحها المرشح على 600 مريض. وتتوقع الشركة أن تبدأ تجارب المرحلة الأخيرة في يوليو تموز.
 
وشركات أسترازينيكا وسانوفي وفايزر وجلاكسو سميثكلاين كلها في مراحل مختلفة من تطوير لقاحاتها المرشحة للمرض.
 
ويجري حاليا تجربة نحو عشرة لقاحات لكوفيد-19 على البشر ويتوقع الخبراء أن يستغرق إنتاج لقاح آمن وفعال بين 12 و 18 شهرا من بداية التطوير.

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كورونا

فيروس كورونا

جونسون آند جونسون

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