جامعة بنها تعلن الانتهاء من جداول الامتحانات وإجراءات الوقاية من كورونا باللجان

كتب محمد صبحى

أكد الدكتور حسين مغربى نائب رئيس جامعة بنها لشئون التعليم والطلاب أنه تم تشكيل لجنة من مجلس الجامعة لدراسة إتمام امتحانات الفصل الدراسى الثانى بالنسبة لطلاب الفرق النهائية، مؤكدا استعداد الجامعة لاجراءها فى المواعيد المحددة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأضاف الدكتور حسين مغربى فى تصريح خاص لـ " اليوم السابع" أن كليات الجامعة انتهت من وضع الجدول الزمنى الامتحانات بالإضافة إلى وضع الضوابط التى ستعمل بها الكليات خلال الامتحانات لتطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وتابع الدكتور حسين مغربى نائب رئيس طامعة بنها تصريحاته بالتأكيد على وضع مجموعة من الضوابط والإجراءات الاحترازية الخاصة بامتحانات الفرق النهائية بحيث الحفاظ على المسافات الآمنة بين الطلاب ولا تقل عن متر ونصف والا يزيد عدد الطلبة داخل اللجنة الامتحانية عن 15 طالبا، بالإضافة إلى وضع بوابات وكبائن التعقيم بالجامعة وقياس درجة حرارة الطالب قبل الامتحان ومن يثبت ارتفاع درجة حرارته بنسبه بسيطة يتم إدخاله غرفة مخصصة للحالات المرضية واتخاذ إجراءات أخرى مع من يثبت ارتفاع حراراته بصورة كبيرة وتواجد الطلاب بالكليات قبل موعد الامتحان بساعة واحدة.

واستطرد الدكتور حسين مغربى أن الجامعة ستعمل على توفير الكمامات الطبية والقفزات للطلاب خلال أداء الامتحان، مؤكدا اتخاذ كافة الضوابط بعد إنهاء الاختبار بحيث جمع الورق الامتحانية من الطلاب بطريقة متفق عليها معينة ووضعها لمدة 48 ساعة دون التعامل معها مؤكدا تخاذ الجامعة الضوابط الاحترازية فى الكنترولات لتقليل فرص انتشار العدوى بين المصححين والطلبة وتم إرسالها للكليات.