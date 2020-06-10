جامعة المنوفية توفر خدمة الحجز بالعيادات لمصابى كورونا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين

المنوفية - محمد فتحى

أطلقت المستشفيات الجامعية رابط للموقع الالكترونى للعيادات الذكيه www.hi-hea.com لإستخدامه من قبل مندوبى جامعة المنوفية ،يتيح الرابط خدمات حجز موعد بعياده العزل بمعهد الكبد للمرضى من منسوبى جامعة المنوفية المشتبه باصابتهم بمرض الكورونا.

و انه حفاظا على سلامه المرضى لن يسمح بمناظره الحالات إلا بموعد مسبق علما بأن العيادات تعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، كما يتيح الموقع ملأ إستبيان عن شكوى المريض والذى يعتبر أساسيا الإجابة عن كل أسئله الإستبيان للتسجيل بالعيادة،تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و تزامنا مع إعلان تشغيل مستشفى العزل لمنسوبى جامعه المنوفيه بمبنى مستشفى معهد الكبد القومى.

كما تم تخصيص رقم تليفون محمول (01272003634) تحت إشراف قسم طب الأسرة بكلية الطب جامعة المنوفية يهدف إلى مساعدة السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بجامعة المنوفية فى حالة ظهور أى أعراض و الرد على إستفساراتهم و تحديد الحالات التى تحتاج إلى العزل المنزلى او العزل بالمستشفى مع كتابة التوصية و العلاج اللازم فى حالة العزل المنزلي.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد أعلن عن بدء تشغيل مستشفى العزل الصحى والتى تم تجهيزها بمعهد الكبد القومى بسعة 90 سرير و15 سرير عناية مركزة، وفتح أبوابها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ودعما لجهود الدولة فى مواجهة هذه الأزمة.

وأوضح مبارك أنه تم استقبال عدد من الحالات المصابة، وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لهم، ومتابعتهم من قبل فريق طبى متكامل من كلية الطب يضم مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل بمعهد الكبد القومى يسير بانتظام ويستقبل حالات الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وتخصيص الغرف والعنايات المركزة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل الخاصة بهم بعيدا عن المخصصة لمصابى فيروس كورونا المستجد تجنبا لانتشار العدوى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بمعهد الكبد القومى وفريق العمل من كلية الطب لمجهوداتهم فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، متمنيا الشفاء لهم.