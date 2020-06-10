اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جامعة المنوفية توفر خدمة الحجز بالعيادات لمصابى كورونا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:35 م
جامعة المنوفية توفر خدمة الحجز بالعيادات لمصابى كورونا من أعضاء هيئة التدريس والعاملين الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت المستشفيات الجامعية رابط للموقع الالكترونى للعيادات الذكيه www.hi-hea.com  لإستخدامه من قبل مندوبى جامعة المنوفية ،يتيح الرابط خدمات حجز موعد بعياده العزل بمعهد الكبد للمرضى من منسوبى جامعة المنوفية المشتبه باصابتهم بمرض الكورونا.

و انه حفاظا على سلامه المرضى لن يسمح بمناظره الحالات إلا بموعد مسبق علما بأن العيادات تعمل من الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء، كما يتيح الموقع ملأ إستبيان عن شكوى المريض والذى يعتبر أساسيا الإجابة عن كل أسئله الإستبيان للتسجيل بالعيادة،تحت رعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة و تزامنا مع إعلان  تشغيل  مستشفى العزل لمنسوبى جامعه المنوفيه بمبنى مستشفى معهد الكبد القومى.

كما تم تخصيص رقم تليفون محمول (01272003634) تحت إشراف قسم طب الأسرة بكلية الطب جامعة المنوفية يهدف إلى مساعدة السادة أعضاء هيئة التدريس و العاملين بجامعة المنوفية فى حالة ظهور أى أعراض و الرد على إستفساراتهم و تحديد الحالات التى تحتاج إلى العزل المنزلى او العزل بالمستشفى مع كتابة التوصية و العلاج اللازم فى حالة العزل المنزلي.

وكان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد أعلن عن بدء تشغيل مستشفى العزل الصحى والتى تم تجهيزها بمعهد الكبد القومى بسعة 90 سرير و15 سرير عناية مركزة، وفتح أبوابها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، ودعما لجهود الدولة فى مواجهة هذه الأزمة.

وأوضح مبارك أنه تم استقبال عدد من الحالات المصابة، وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لهم، ومتابعتهم من قبل فريق طبى متكامل من كلية الطب يضم مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل بمعهد الكبد القومى يسير بانتظام ويستقبل حالات الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وتخصيص الغرف والعنايات المركزة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل الخاصة بهم بعيدا عن المخصصة لمصابى فيروس كورونا المستجد تجنبا لانتشار العدوى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بمعهد الكبد القومى وفريق العمل من كلية الطب لمجهوداتهم فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، متمنيا الشفاء لهم.

 

  

 


اخبار مصريه

اخبار اليوم

اخبار مصر

المنوفيه

محافظه المنوفيه

رئيس جامعة المنوفيه

جامعه المنوفيه

فيروس كورنا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

الصحة العالمية:100 دولة و40 مستشفى تشارك فى التجارب السريرية لعلاج كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

بلومبرج: التضخم فى مصر يصل لأدنى مستوى خلال 6 أشهر فى ظل مواجهة كورونا

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة