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بالعزل الصحى..

جامعة المنوفية: استقبال أعضاء هيئة التدريس المصابين بكورونا بمعهد الكبد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:51 ص
جامعة المنوفية: استقبال أعضاء هيئة التدريس المصابين بكورونا بمعهد الكبد اطباء معهد الكبد القومى للعزل
المنوفية - محمود شاكر

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أعلن الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية ، بدء تشغيل مستشفى العزل الصحى ، والتى تم تجهيزها بمعهد الكبد القومى بسعة 90 سرير و 15 سرير عناية مركزة ، وفتح أبوابها لاستقبال المصابين بفيروس كورونا المستجد من أعضاء هيئة التدريس والعاملين بجامعة المنوفية ، فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا ، ودعما لجهود الدولة فى مواجهة هذه الأزمة .

وأوضح مبارك أنه تم استقبال عدد من الحالات المصابة، وتقديم بروتوكول العلاج اللازم لهم، ومتابعتهم من قبل فريق طبى متكامل من كلية الطب يضم مختلف التخصصات.

وأكد رئيس الجامعة أن العمل بمعهد الكبد القومى يسير بانتظام ويستقبل حالات الإصابة بأمراض الكبد المختلفة، وتخصيص الغرف والعنايات المركزة وغرف العمليات والأشعة ومعامل التحاليل الخاصة بهم بعيدا عن المخصصة لمصابى فيروس كورونا المستجد تجنبا لانتشار العدوى.

ووجه رئيس الجامعة الشكر لفريق العمل بمعهد الكبد القومى وفريق العمل من كلية الطب لمجهوداتهم فى تقديم الخدمة الطبية والعلاجية اللازمة للمصابين، متمنيا الشفاء لهم.

كان الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية، قد أعلن أمس عن صدور القرار الجمهورى بتعيين الدكتور شريف صبرى مكاوى عميدا لكلية الاقتصاد المنزلى بالجامعة لمدة ثلاث سنوات.

وواصل مركز الاستراتيجية وإعداد القادة بجامعة المنوفية برامج تنمية ومهارات العاملين بالجامعة بعدد من الدورات والأنشطة التنموية الهادفة لترقية وتطوير قدرات العاملين.

وقد تناولت الدورات برنامج الشفافية ومكافحة الفساد من حيث أسبابه وتداعياته، حاضر فيها المحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة. 
 
كما تناولت الفاعليات برنامج المهارات الإدارية الحديثه لقادة المستوى الإشرافي والتى بحثت فى آليات تشخيص المشكلات وصناعة القرار حاضر فيها الدكتورة نهى محمد أحمد عثمان أستاذ مساعد بكلية الآداب.

كما ناقشت الفاعليات برنامج الأمن والسلامة وحماية بيئة العمل والتى تناولت عرض للخطة المطلوبه لإدارة السلامة والصحه المهنية( الحريق - الإخلاء - الصيانة - خطة الكوارث) وحاضر فيها الدكتورة عزه صبحى الخولى مدير إدارة السلامة والصحة المهنية وتأمين البيئة بمستشفى معهد الكبد.

الفاعليات برعاية الدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وإشراف الدكتور أحمد فرج القاصد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والمحاسب أكرم عبد الدايم أمين عام الجامعة والدكتور أحمد عبد القوى المشرف العام على مركز الدراسات الإستراتيجية والدكتور أحمد صابر صقر المشرف على إدارة التدريب والدكتور محمد سعيد فرج المشرف على إدارة الإستشارات والبحوث وهدى عبد السلام المدير العام لمركز الدراسات الإستراتيجية وإعداد القادة وميرال الجاويش مدير إدارة التدريب.

 

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اطباء معهد الكبد القومى للعزل

 

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اطباء معهد الكبد القومى للعزل

IMG-20200610-WA0005

اطباء معهد الكبد القومى للعزل

 

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اطباء معهد الكبد القومى للعزل

 

 

 


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