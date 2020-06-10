اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:20 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

توريد 176 ألف و405 طن من القمح للصوامع والشون منذ بدء الحصاد بقنا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:24 م
توريد 176 ألف و405 طن من القمح للصوامع والشون منذ بدء الحصاد بقنا توريد القمح - ارشيفية
قنا- وائل محمد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن اللواء اشرف الداودي  محافظ قنا أنه تم اليوم توريد 1569 طن من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف ابريل الماضي وحتى الان بلغ 176 الف و405 طن ، مؤكدا علي متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد  إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأكد الداودى انه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5   قيراط  و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

فى سياق أخر أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استمرار عمل اللجنة المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة بالمرور على مستشفى قـفط التعليمى لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدى جاهزية تلك المستشفى لاستقبال المرضى وأعمال النظافة، والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين فى حال ضبط أى مخالفات خلال مرور اللجنة على المستشفيات.

وأوضح كمال شلبى، السكرتير العام، خلال زيارته أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة إلى التزام المستشفى باستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار 24 ساعة.

وأضاف شلبى أن اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها أو المرضى المعزولين منزليا، كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين، ووجهت اللجنة فى نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضور على جهدهم الوطنى والإنسانى الكبير فى علاج المرضى فى ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد.


محافظة قنا

توريد القمح

اخبار مصر

اللواء اشرف الداودى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

الأهلى يطالب المجلس الأعلى للإعلام بموقف حاسم تجاه تجاوزات رئيس الزمالك

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

هيئة الرعاية الصحية: اكتشاف 4 حالات إصابة بكورونا بين العاملين فى بورسعيد

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

رئيس هيئة نقل القاهرة من البرلمان: إعداد دراسة لتحريك سعر تذكرة الأتوبيسات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة