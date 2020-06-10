توريد 176 ألف و405 طن من القمح للصوامع والشون منذ بدء الحصاد بقنا

قنا- وائل محمد

أعلن اللواء اشرف الداودي محافظ قنا أنه تم اليوم توريد 1569 طن من محصول القمح للصوامع و الشون بالمحافظة ليصبح اجمالي ما تم توريده منذ بدء موسم توريد القمح منتصف ابريل الماضي وحتى الان بلغ 176 الف و405 طن ، مؤكدا علي متابعته بصفة دورية لأعمال التوريد إلى صوامع وشوّن المحافظة للتأكد من انتظامها دون أي معوقات.

وأكد الداودى انه يتم استلام القمح بالمواقع التخزينية وتحديد درجة النقاوة ومن ثم سعر الأردب من خلال لجنه تضم ممثل من "التموين، الزراعة، هيئة سلامة الغذاء" حيث بلغ سعر الأردب 700 جنيه لدرجة النقاوة 23.5 قيراط و 685 جنيه لدرجة النقاوة 23 قيراط و 670 لدرجة النقاوة 22.5 قيراط وذلك طبقا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية في بداية موسم توريد القمح الجاري مؤكدا انه لا يتم استلام أصناف القمح التي تقل جودتها عن 22.5 قيراط.

فى سياق أخر أكد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، استمرار عمل اللجنة المشكلة للمرور اليومى على جميع مستشفيات المحافظة المخصصة للتعامل مع مصابى فيروس كورونا المستجد، حيث قامت اللجنة بالمرور على مستشفى قـفط التعليمى لمتابعة سير العمل والتأكد من توافر المستلزمات بكميات مناسبة وانتظام حضور الأطقم الطبية وتقديم الخدمة للمواطنين ومتابعة مدى جاهزية تلك المستشفى لاستقبال المرضى وأعمال النظافة، والتعقيم والتخلص الأمن من النفايات ومتابعة المخازن والصيدليات والاطمئنان على المرضى، ووجه المحافظ باتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين من الأطباء وأطقم التمريض والإداريين فى حال ضبط أى مخالفات خلال مرور اللجنة على المستشفيات.

وأوضح كمال شلبى، السكرتير العام، خلال زيارته أن جميع المستلزمات الوقائية متوفرة وكافية ويتم الصرف منها للأطقم الطبية بصورة منتظمة بالإضافة إلى التزام المستشفى باستقبال الحالات المشتبه فيها على مدار 24 ساعة.

وأضاف شلبى أن اللجنة تأكدت من قيام المستشفى بتقديم خدمات الرعاية والعلاج والمتابعة اللازمة لمرضى فيروس كورونا سواء المعزولين بها أو المرضى المعزولين منزليا، كما تم التأكد من تطبيق إجراءات الوقاية ومكافحة العدوى داخل المستشفى لحماية حالات الاشتباه والأطقم الطبية وجميع العاملين، ووجهت اللجنة فى نهاية زيارتها الشكر والتقدير للأطقم الطبية الملتزمين بالحضور على جهدهم الوطنى والإنسانى الكبير فى علاج المرضى فى ظل الظروف الاستثنائية لفيروس كورونا المستجد.