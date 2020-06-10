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تمثال كريستوفر كولومبوس يعود لمكانه ببوسطن الأمريكية بدون رأس.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 08:05 م
تمثال كريستوفر كولومبوس يعود لمكانه ببوسطن الأمريكية بدون رأس.. صور تمثال كريستوفر كولومبوس
كتب محمد جمال

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قام مجهولون بقطع رأس تمثال كريستوفر كولومبوس فى نورث إند فى بوسطن الأمريكية أحدث نصب تذكارى يمكن إسقاطه أو تخريبه وسط احتجاجات على وفاة جورج فلويد ، وذكرت تقارير إخبارية أن التمثال بدون رأس كان محاطا بعناصر من الشرطة فى شارع أتلانتيك أفنيو صباح الأربعاء ، وكان رأس المستكشف ملقى على الأرض أمامه، قال مسؤولو المدينة إنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تشويه النصب التذكارى.

التمثال
التمثال

 

وقال عمدة المدينة مارتى والش ، لشبكة WCVB-TV: "هذا التمثال بالذات خضع لعمليات تخريب متكررة هنا في بوسطن" . "بالنظر إلى المحادثات التي نجريها بالتأكيد الآن في مدينتنا بوسطن وفي جميع أنحاء البلاد ، سنستغرق بعض الوقت لتقييم المعنى التاريخي للتمثال".

وقالت شبكة سي بي إس نيوز إنه تم قطع رأس كولومبوس مرة واحدة من قبل ، في عام 2006 ، وصبغ باللون الأحمر في عام 2015 ، مع كتابة عبارة "الحياة السوداء" .

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التمثال

لطالما كان كولومبوس شخصية تاريخية مثيرة للجدل ، ينظر إليها البعض على أنها "المكتشف" الأوروبي للأمريكتين ، ولكن البعض الآخر هو الرجل الذي جعل تجارة الرقيق ممكنة وكان مذنبًا بالإبادة الجماعية لمعاملته الوحشية للأمريكيين الأصليين في القارات .

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أزال المتظاهرون البريطانيون في بريستول تمثالًا لتاجر الرقيق إدوارد كولستون في القرن السابع عشر وألقوه في ميناء عائم.


كريستوفر كولومبوس

بوسطن

فلويد

جورج فلويد

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