تمثال كريستوفر كولومبوس يعود لمكانه ببوسطن الأمريكية بدون رأس.. صور

كتب محمد جمال

قام مجهولون بقطع رأس تمثال كريستوفر كولومبوس فى نورث إند فى بوسطن الأمريكية أحدث نصب تذكارى يمكن إسقاطه أو تخريبه وسط احتجاجات على وفاة جورج فلويد ، وذكرت تقارير إخبارية أن التمثال بدون رأس كان محاطا بعناصر من الشرطة فى شارع أتلانتيك أفنيو صباح الأربعاء ، وكان رأس المستكشف ملقى على الأرض أمامه، قال مسؤولو المدينة إنها ليست المرة الأولى التى يتم فيها تشويه النصب التذكارى.



التمثال

وقال عمدة المدينة مارتى والش ، لشبكة WCVB-TV: "هذا التمثال بالذات خضع لعمليات تخريب متكررة هنا في بوسطن" . "بالنظر إلى المحادثات التي نجريها بالتأكيد الآن في مدينتنا بوسطن وفي جميع أنحاء البلاد ، سنستغرق بعض الوقت لتقييم المعنى التاريخي للتمثال".

وقالت شبكة سي بي إس نيوز إنه تم قطع رأس كولومبوس مرة واحدة من قبل ، في عام 2006 ، وصبغ باللون الأحمر في عام 2015 ، مع كتابة عبارة "الحياة السوداء" .



التمثال

لطالما كان كولومبوس شخصية تاريخية مثيرة للجدل ، ينظر إليها البعض على أنها "المكتشف" الأوروبي للأمريكتين ، ولكن البعض الآخر هو الرجل الذي جعل تجارة الرقيق ممكنة وكان مذنبًا بالإبادة الجماعية لمعاملته الوحشية للأمريكيين الأصليين في القارات .

وخلال عطلة نهاية الأسبوع ، أزال المتظاهرون البريطانيون في بريستول تمثالًا لتاجر الرقيق إدوارد كولستون في القرن السابع عشر وألقوه في ميناء عائم.