اليوم السابع
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تعافى 4 حالات جديدة من المعسكر الطبى فى "أبو قير " شرق الإسكندرية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:32 م
تعافى 4 حالات جديدة من المعسكر الطبى فى "أبو قير " شرق الإسكندرية المعسكر الطبى أبو قير
الإسكندرية جاكلين منير

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 أعلنت إدارة الحجر الصحى بمعسكر أبو قير الطبى شرق الإسكندرية، عن خروج 4 حالات متعافية جديدة اليوم الاثنين، ليرتفع عدد المتعافين بالمعسكر إلى 454 حالة،حيث تم تخصيص المعسكر الطبى فى "أبو قير" لاستقبال المحولين من مستشفى العجمى النموذجى، لقضاء فترة النقاهة.

وقال الدكتور محمد عماد، المدير الطبى لمعسكر أبو قير بالمدينة الشبابية شرق الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المعسكر تم تخصيصه لاستقبال الحالات التى يتم تحويلها من مستشفى العجمى لعزل مرضى فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء، ويتم التعامل معهم وفق بروتوكول وزارة الصحة المصرية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، حيث يتم المتابعة الدورية وإجراء التحاليل الخاصة بهم، لحين ظهور النتائج سلبية وخروجهم من المعسكر الطبى.

وكانت الدكتورة ميرفت السيد، مدير مستشفى العجمى قد أعلنت عن خروج 5 حالات جديدة متعافية من فيروس كورونا اليوم، ليرتفع عدد المتعافين بالمستشفى إلى 217 حالة، وعدد المحولين إلى المدينة الشبابية فى أبو قير لقضاء فترة النقاهة 454، كما تم تحويل 47 حالة للعلاج المنزلى.

وأشارت مدير مستشفى العجمى لـ"اليوم السابع"، إلى أن جميع فرق العمل الطبى والتمريض والعاملين يحرصون على تأدية واجبهم الوطنى والطبى والتفانى فى عالجة المصابين، حيث تقدم باقى المتعافين الشكر للاطباء و التمريض على حسن التعامل و الرعاية التى تلقوها داخل المستشفى.

وأضافت أن الفريق الطبى وإدارة المستشفى يبحثون عن أى ثغرة لإدخال البهجة والسعادة على المرضى، مثل الاحتفال بالأعياد والمناسبات لتحقيق ذلك، خاصة وأن الأطقم الطبية والمرضى يقضون فترة العيد بعيدا عن أسرهم وأحبائهم وطالبت الجميع بالدعاء للفريق الطبى والدعم لاستكمال المسيرة حتى انتهاء الأزمة والتخلص من الفيروس.

 

 


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