تعافى 4 حالات جديدة من المعسكر الطبى فى "أبو قير " شرق الإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت إدارة الحجر الصحى بمعسكر أبو قير الطبى شرق الإسكندرية، عن خروج 4 حالات متعافية جديدة اليوم الاثنين، ليرتفع عدد المتعافين بالمعسكر إلى 454 حالة،حيث تم تخصيص المعسكر الطبى فى "أبو قير" لاستقبال المحولين من مستشفى العجمى النموذجى، لقضاء فترة النقاهة.

وقال الدكتور محمد عماد، المدير الطبى لمعسكر أبو قير بالمدينة الشبابية شرق الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المعسكر تم تخصيصه لاستقبال الحالات التى يتم تحويلها من مستشفى العجمى لعزل مرضى فيروس كورونا بعد تماثلهم للشفاء، ويتم التعامل معهم وفق بروتوكول وزارة الصحة المصرية للتعامل مع مرضى فيروس كورونا، حيث يتم المتابعة الدورية وإجراء التحاليل الخاصة بهم، لحين ظهور النتائج سلبية وخروجهم من المعسكر الطبى.