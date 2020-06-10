تعافى 26 حالة جديدة بمستشفى عزل ملوى بالمنيا واستقبال 8 حالات

أعلنت مستشفي عزل ملوي جنوب محافظة المنيا، اليوم الأربعاء، عن استقبال 8 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، جميعهم من محافظة "المنيا"، وبهذا تكون عدد الحالات المصابة وتتلقى علاجها حالياً داخل المستشفى 130.

وقد وصل عدد الحالات المصابة التي دخلت المستشفى منذ افتتاحها بشكل استثنائي في الثالث من إبريل الماضي وحتي الآن بلغ نحو 604 حالة.

ومن المقرر خروج 26 من محافظتي "المنيا وبني سويف" بعد تعافيهم من الإصابة بالفيروس وتحول نتائج تحاليلهم من السلبية إلى الإيجابية.

ولم تسجل المستشفي اليوم أي حالات وفاة، وقد بلغ عدد حالات الوفاة منذ افتتاح المستشفي وحتي الآن 35 حالة من كافة محافظات الصعيد.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتلقون علاجهم بقسم الرعاية المركزة 15 بينهم 5 فقط على أجهزة التنفس الصناعي، والمستشفى لم تستقبل على مدار الأسبوع الجاري حالات أطفال مصابة بكورونا من أي محافظات.

وطالبت إدارة المستشفى المواطنين بتوخي الحذر، وأتباع كافة تعليمات وزارة الصحة التي تصدرها بشكل دوري للوقاية من الإصابة، وإرتداء الكمامات أثناء العمل وفي المواصلات والأماكن العامة، وتطهير الأيدي باستمرار بالكحوليات والمعقمات، والبعد عن التجمعات والإلتزام بالتباعد الاجتماعي.