"تضامن الغربية": مساعدات نقدية للأسر المتضررة من فيروس كورونا

الغربية محمد طارق-مصطفى عادل

قالت أماني النادري وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، إن المديرية قامت بتقديم مساعدات نقدية للأسر المتضررة من تداعيات فيرس كورونا بمنازلهم، وكذلك شراء بعض المستلزمات الطبية لمستسفى العزل بكفر الزيات.

وأضافت النادرى في بيان لها، أنه تم تقديم وجبات "إفطار، غداء، عشاء، مياه معدنية" للعزل بالمدينة الجامعية بسبرباى من يوم 24 أبريل حتى 31 مايو، عن الفترة السابقة بعزل سبرباى، ويتم تسليم الوجبات يومى حتى تاريخة.

وكشفت النادرى، أن الجمعيات قامت بتقديم مساعدات نقدية، منذ بداية 2020 حتى تاريخه، لعدد 50730 أسرة بجميع مراكز ومدن المحافظة .

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية برئاسة امانى النادري وكيل الوزارة ، تسلمت 4589 فيزا برنامج تكافل وكرامة حصة محافظ الغربية عن شهر مايو 2020.

ووجهت وكيل وزارة التضامن اشرف مصطفى مدير ادارة الضمان الاجتماعى بسرعة الانتهاء من تسليم كروت الفيزا لمديري الـ12 إدارة اجتماعية للتوزيع على148 وحدة اجتماعية على مستوى مراكز محافظة الغربية.

ويخص إدارة أول طنطا 186فيزا، و219فيزا لإدارة ثان طنطا، و663لإدارة مركز طنطا، و126فيزا لإدارة اول المحلة، و97كارت لإدارة ثان المحلة، و663كارت فيزا لادارة مركز المحله، و452كارت لإدارة سمنود، و410كارت لإدارة قطور، و468كارت لإدارة بسيون، و386لإدارة كفر الزيات، و438لإدارة السنطه، و481كارت لإدارة زفتى، وشددت وكيل وزارة التضامن مديري الإدارات باتباع كافة الاجراءات الاحترازيه للحد من انتشار فيرس كورونا.