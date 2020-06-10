اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:55 م
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تراجع هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بجلسة الأربعاء

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:26 م
تراجع هامشي للمؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بجلسة الأربعاء بورصة السعودية
كتب هانى الحوتى

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تراجع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية "تاسى"، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، بنسبة 0.02% خاسراً 1.29 نقطة ليغلق عند مستوى 7328.09 نقطة، كما تراجع مؤشر السوق الموازية- نمو بنسبة 5.88% خاسراً 480.56 نقطة ليغلق عند مستوى 7694.58 نقطة، وبلغ حجم التداول 264.5 مليون سهم بقيمة 5.4 مليار ريال.
 
وهبطت 8 قطاعات بسوق السعودية على رأسها قطاع تجزئة الأغذية بنسبة 1.15%، أعقبه قطاع البنوك بنسبة 0.63%، تلاه قطاع النقل بنسبة 0.45%، ثم قطاع الصناديق العقارية المتداولة بنسبة 0.35%، ثم قطاع التأمين بنسبة 0.24%، ثم قطاع الخدمات التجارية والمهنية بنسبة 0.09%، ثم قطاع السلع طويلة الأجل بنسبة 0.06%، فيما ارتفع قطاع الأدوية بنسبة 1.75%، أعقبه قطاع إنتاج الأغذية بنسبة 1.15%، ثم قطاع السلع الرأسمالية بنسبة 1.05%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 0.95%، ثم قطاع الخدمات الاستهلاكية بنسبة 0.88%، ثم قطاعه الإعلام والترفيه بنسبة 0.84%، ثم قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.81%.
 
وقفز 104 سهماً خلال جلسة تداول اليوم على رأسها سهم "تبوك الزراعية" بنسبة 8.62%، ثم سهم "الشرقية للتنمية" بنسبة 5.97%، ثم سهم "دور" بنسبة 5.13%، فيما تراجع 77 سهماً على رأسها سهم "ميفك ريت" بنسبة 3.91%، ثم سهم "الخليجية العامة" بنسبة 3.45%، ثم سهم "سويكورب وابل ريت" بنسبة 2.97%، فيما تصدر سهم "الراجحي" قائمة الأكثر نشاطاً بحسب القيمة وبلغ 445.8 مليون ريال سعودي.
 
وفي سياق متصل، أعلنت شركة القصيم القابضة للاستثمار، عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الثاني) والتي عقدت أمس الثلاثاء، عن طريق وسائل التقنية الحديثة (عن بعد )، حيث اكتمل النصاب القانوني، وجاءت نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية، أولا الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، ثانياً الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، ثالثاً الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019، رابعاً الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2019، خامساً عدم الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ونظرا لذلك تم إرجاء البند لأقرب إجتماع جمعية عمومية قادمة للشركة، وسيتم العمل على ذلك، كما وافقت على تعديل لائحة حوكمة الشركة، والموافقة على سياسات التوازن بن أهداف الشركة والمجتمع ( المسؤولية الاجتماعية ).
 

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