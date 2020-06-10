تخصيص لجنتى امتحان لـ"الصم وضعاف السمع" بالتعليم الفني

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

أكد صلاح مرغني وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن عقد لجنتين لطلبة (التربية الخاصة " للصم وضعاف السمع ") لشهادة الدبلوم للعام الدراسي2020م، أحدهما بإدارة الخارجة التعليمية والثانية بإدارة الداخلة التعليمية، وقال مرغنى، أنه يجرى متابعة تنفيذ تلك الإجراء الاحترازية طبيا ووقائيا، تلبية لرغبات أولياء أمور طلاب التربية الخاصة من (الصم وضعاف السمع)، مشيراً إلى حرص المنظومة التعليمية بالمحافظة على سلامة ومستقبل أبنائها بكافة المراحل التعليمية في ظل مواجهة فيروس كورونا المستجد Covid-19.

وفى سياق متصل، أعلن قطاع تعليم الوادي الجديد عن بدء اتخاذ كافة إجراءات الوقاية الطبية والاحترازية لدبلومي الخط العربي وتخصص التذهيب، وذلك ضمن استعدادات مديرية التربية والتعليم، بالتنسيق مع وزارة الصحة.

وفيما يتعلق بإجراءات الوقاية المتبعة داخل لجان الامتحانات لجميع الفئات المتعاملة مع المنظومة على مدار الفترة المقبلة، أوضح مدير تعليم الوادي الجديد، أنه جرى التأكيد على جميع الملاحظين باتباع تعليمات الوقاية ودورهم فى متابعة ارتداء جميع الطلاب (الكمامات -القفازات) حفاظا على سلامتهم، في وجود طبيب أو زائرة صحية بالتعاون مع مديرية الشئون الصحية بالإدارات المختلفة.

وكانت مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، أعلنت الأحد الماضي، تعقيم جميع لجان الثانوية العامة، على مستوى الإدارات التعليمية الخمسة حيث إن هذا العام يشهد دخول 1803 طالب وطالبة الاختبارات من الطلبة النظاميين الجدد، 14 جدد بنظام المنازل، 7 نظاميين راسبين، 18 بنظام المنازل راسب أيضًا بإجمالي 1941 طالب وطالبة

وتضم اللجنة الواحدة 14 طالبًا وتضم إدارة الخارجة التعليمية 5 لجان بإجمالي 227 طالب وطالبة، وإدارة الداخلة تضم 4 لجان بإجمالي 127 طالبًا وطالبة، بينما توجد لجنة واحدة فقط في كل من مراكز بلاط وباريس والفرافرة.

أضاف مرغني، أن هذا العام يشهد دخول 1803 طالب وطالبة الاختبارات من الطلبة النظاميين الجدد، 14 جدد بنظام المنازل، 7 نظاميين راسبين، 18 بنظام المنازل راسب أيضًا بإجمالي 1941 طالب وطالبة.

وتابع مشدداً على أهمية وجود ملصقات التوعية الصحية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد Covid -19 ، مع الالتزام بارتداء وسائل الإجراءات الشخصية والاحترازية للطب الوقائي ( الكمامة - القفاز ) قبل الدخول ، بالإضافة إلى تباعد المسافات البينية المطابقة لقواعد السلامة بين مقاعد الطلاب ، مع مراعاة التهوية الكاملة لكافة اللجان.