اليوم السابع
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تجهيز 194 لجنة أساسية لطلاب الثانوية و37 احتياطية و55 استراحة بالجيزة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:54 ص
تجهيز 194 لجنة أساسية لطلاب الثانوية و37 احتياطية و55 استراحة بالجيزة محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة
كتب سيد الخلفاوى

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ترأس اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة لقاء مع الإدارات التعليمية والأجهزة المعاونة للوقوف على الاستعدادات النهائية لامتحانات الثانوية العامة، استعرض فيها الإجراءات المقرر تنفيذها أثناء مارثون امتحانات الثانوية العامة، وآلية التنفيذ، والتعاون والتنسيق بين المديريات، ومدى توافر المستلزمات الوقائية للحفاظ على صحة الطلاب فى ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا وبما يضمن صالح الطلاب وانتظام سير الامتحانات.
 
وأشار المحافظ إلى أنه سيتم تأمين لجان الامتحانات وتطهيرها وتعقيمها قبل وبعد أداء الامتحانات، وكذا وضع كبائن تعقيم باللجان المدرسية لتعقيم الطلاب وأجهزة كواشف حرارية لرصد درجات حراره الطلاب قبل الدخول، إضافة إلى تجهيز لجان عزل لامتحان الطلاب التى تظهر عليهم الأعراض البسيطة وتوفير الكمامات والمواد المطهرة والسوائل وغيرها من سبل الأمان والسلامة للطلاب. 
 
وأكد المحافظ أنه تم تجهيز 194 لجنة أساسية و37 لجنة احتياطية، مع الحفاظ على وجود مسافات كافية بين الطلبة بحيث تكون المسافة متر على الأقل، وسيتم تنظيم الجلوس باللجنة ليكون بها 14 طالبا فقط على مسافات متباعدة من بعضهم.
 
كما أكد محافظ الجيزة على تطهير الاستراحات الخاصة برؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين، مشيراً إلى أنه تم تجهيز 55 استراحة بـ20 إدارة تعليمية وضمت تخصيص 30 استراحة للرجال و25 استراحة للسيدات وكاملة التجهيزات.
 
وأصدر المحافظ توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم فى التأكد من الخدمات والمرافق فى كل اللجان والاستراحات.
 
ووجه المحافظ مديرية الصحة والتأمين الصحى بتوفير الأطباء والزائرات الصحيات وسيارات الإسعاف والأدوية اللازمة للحالات المرضية البسيطة وإلى الكهرباء والتليفونات والمياه بتوفير ودعم احتياجات اللجان من الكهرباء والخطوط التليفونية والاتصالات والمياه اللازمة لكل لجنة واستراحة وتوفير احتياطات إضافية منها وإلى التموين لتوفير احتياجات الاستراحات ورؤساء وملاحظى اللجان من الخبز والسلع الضرورية.
 
ومن جانبه أكد مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة أنه تم الاستعداد وتجهيز 80 قاعة للتصحيح وفرشهم وتطهيرهم بشكل مستمر مع توفير وسائل التهوية وأخذ الإجراءات الاحترازية للحفاظ على صحة القائمين بالعمل وتوفير الجو الملائم لإنجاز العمل على أكمل وجه مع عقد بروتوكول مع وزارة الداخلية لتأمين مقار اللجان والتقدير وتوفير التعقيم والإجراءات الاحترازية بها.
 
كما سيتم تشكيل غرفة عمليات رئيسية فى ديوان عام المديرية وغرف عمليات أخرى فرعية فى الإدارات التعليمية، وذلك لمتابعة سير الامتحانات وحل المشكلات الطارئة بالتنسيق مع غرفة عمليات المحافظة.
 
محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة (2)
محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة 

محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة (3)
محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة 

محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة (4)
محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة 

محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة (1)
محافظ الجيزة يناقش استعدادات امتحانات الثانوية العامة 

 


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