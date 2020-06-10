تجديد حبس موظف و 6 آخرين بتهمة سرقة 20 سيارة وتزوير أوراقها بالنزهة

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس موظف و6 اخرين ،15 يوما على ذمة التحقيق كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراقها.

وتمكنت مباحث شرطه مكافحة سرقات السيارات، من ضبط شخص كون تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات و تزوير أوراقها بالاشتراك مع 6 متهمين آخرين مسجلين بمنطقة النزهة، وتم ضبط 20 سياره مسروقه معه وأوراق مزوره لتلك السيارات حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

وأمرت نيابة النزهة بإشراف المستشار احمد عز، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، وباشر اف معتز زكريا مدير نيابة النزهة ،بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.

البداية بتلقى قسم شرطة النزهة ، بلاغات من مواطنين بسرقة سيارتهم فى أماكن متفرقة فى القاهرة،وبتكثيف التحريات تبين ان وراء وقائع السرقة تشكيل عصابى، يقوده شخص تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وتزوير اوراقها فتم القبض عليهم.