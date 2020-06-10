اليوم السابع
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تجديد حبس موظف و 6 آخرين بتهمة سرقة 20 سيارة وتزوير أوراقها بالنزهة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 11:09 ص
تجديد حبس موظف و 6 آخرين بتهمة سرقة 20 سيارة وتزوير أوراقها بالنزهة سرقة سيارة- ارشيفية
كتب كريم صبحى

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قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة، تجديد حبس موظف و6 اخرين ،15 يوما على ذمة التحقيق كونوا تشكيل عصابى لسرقة السيارات وتزوير أوراقها.
 
وتمكنت مباحث شرطه مكافحة سرقات السيارات، من ضبط شخص كون تشكيلا عصابيا تخصص في سرقة السيارات و تزوير أوراقها بالاشتراك مع 6 متهمين آخرين مسجلين بمنطقة النزهة، وتم ضبط 20 سياره مسروقه معه وأوراق مزوره لتلك السيارات حرر محضرا بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
وأمرت نيابة النزهة بإشراف المستشار احمد عز، المحامى العام لنيابات شرق القاهرة، وباشر اف معتز زكريا مدير نيابة النزهة ،بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق، وقرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح النزهة تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيق.
 
البداية بتلقى قسم شرطة النزهة ، بلاغات من مواطنين بسرقة سيارتهم فى أماكن متفرقة فى القاهرة،وبتكثيف التحريات تبين ان وراء وقائع السرقة تشكيل عصابى، يقوده شخص تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقة السيارات وتزوير اوراقها فتم القبض عليهم.
 
وكشفت التحقيقات الأولية، ان المتهمين استولوا على 20 سيارة وضبط بحوزتهم أوراق مزورة للسيارات حتى يتمكنوا من بيعها حيث كونوا تشكيلا عصابيا لسرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع بعدد من الشوارع والاماكن بمناطق مختلفة فى القاهرة، ويستجوب رجال المباحث المتهمين لبيان ارتكابهم وقائع اخرى مماثلة والتحفظ على السيارات المسروقة للوصول الى اصحابها. 

 


النزهة

نيابة النزهةن مطار القاهرة

سرقة السيارات فى النزهة

مطار القاهرة

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