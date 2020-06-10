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تأمين صحى الشرقية: اجتماع تنسيقى بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:30 ص
تأمين صحى الشرقية: اجتماع تنسيقى بالتعليم استعدادا لامتحانات الثانوية جانب من الاجتماع
الشرقية - حمدى عبدالعظيم

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قال الدكتور جمال سلامة مدير عام التأمين الصحى بالشرقية أنه عقد اجتماع مع رمضان عبدالحميد وكيل وزارة التربية والتعليم بالشرقية والقيادات المعنية لوضع التحركات لامتحانات الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات الفنية بحضور الدكتورة نرمين محمد فؤاد مدير المكتب الفنى للتأمين الصحى والدكتورة مها سعد سعفان مسئول الطلاب بالتأمين الصحى واميرة عبد العزيز مدير الادارة المالية بالتأمين الصحى ومدير الطوارئ بمديرية الشئون الصحية ومدير هيئة الإسعاف بالشرقية.

وأضاف لـ " اليوم السابع " أن الاجتماع قرر تشكيل غرفة عمليات بمديرية التربية والتعليم وتواجد مندوب من الجهات المعنية بالغرفة لمتابعة سير عملية الامتحانات وحل ما يرد إليها من شكاوى وتوضيح كيفية التغطية الطبية وتوفير العلاج والمستلزمات اللازمة للجان وتم الاتفاق على اماكن التمركز لسيارات الاسعاف والاستجابة السريعة عند تلقى اى بلاغات.

وأوضح سلامة أن الاجتماع اوصى ان تقوم مديرية التربية والتعليم بمتابعة وتنفيذ الإجراءات الاحترازية من التطهير وتوزيع الكمامات على الطلاب وكذا الاتفاق بما يرد اليهم من الية العمل داخل اللجان حرصا على حماية الطلاب.

وشدد الاجتماع على التنسيق مع مديرية التربية والتعليم على عمل آلية لاستكمال بطاقات التأمين الصحى وزيادة منافذ لبيع الطوابع التزاما بتنفيذ الإجراءات الاحترازية وعدم حدوث تكدس من أولياء الأمور خلال المرحلة المقبلة.

 


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