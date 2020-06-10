بى بى سى : 10ملايين مريض على قوائم الانتظار بمستشفيات بريطانيا بسبب كورونا

كتبت: نهال أبو السعود

حذر المسئولون في هيئة الصحة الوطنية بالمملكة المتحدة من أن قوائم الانتظار للعلاج في المستشفيات قد تصل الي 10 ملايين شخص وسط تراكم كبير بسبب وباء كورونا.

قالت بي بي سي إن مثل هذه الزيادة في إنجلترا هي نتيجة واقعية نظرًا لأن العديد من الأشخاص لم يتمكنوا من إجراء جراحة واختبارات تشخيصية حاسمة في الأشهر الأخيرة بينما كانت الأولوية هي تقليل الضرر من Covid-19.

بلغ العدد الإجمالي للأشخاص الذين ينتظرون الخضوع لجراحات مختلفة في مستشفى في إنجلترا 4.4 مليون قبل تفشي الوباء ثم انخفض إلى 4.2 مليون لأن الأطباء في مارس أحالوا عددًا أقل من المرضى للحصول على الرعاية لمساعدة المستشفيات في معالجة كورونا كما تردد بعضا من المرضى في المخاطرة بالعدوى عن طريق الذهاب إلى المستشفى.

ومن جانبه يقدر اتحاد الخدمات الصحية الوطنية أنه من المرجح أن يصل إلى 9.8 مليون مع نهاية العام نتيجة لنقص الموظفين واضطرار المستشفيات إلى تحديد عدد المرضى الذين يمكنهم علاجهم في أي وقت بسبب قواعد التباعد الاجتماعي التي تقلل عدد الأسرة المتاحة.

ووفقا للتقرير فان أسوأ سيناريو هو الذي سينتج إذا ظهرت موجة ثانية من اصابات كورنا حيث يمكن لقوائم الانتظار التي تضم أشخاصًا من المفترض معالجتهم خلال 18 أسبوعًا أن تصل إلى 10.8 مليون.

وحتى في ظل أفضل سيناريو "متفائل"، فإن 8.1 مليون شخص ينتظرون.

سيكون أي من هذه المجموعات الثلاثة أكبر بكثير من الرقم القياسي البالغ 4.5 مليون شخص الذين تم إحالتهم إلى قائمة انتظار العلاج ، وهم يشكلون مشاكل للوزراء.

قال جوناثان أشورث ، وزير الصحة في الظل: "على الوزراء أن ينتبهوا لهذه التحذيرات من مسئولي الخدمات الصحية".