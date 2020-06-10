اليوم السابع
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بوكو حرام تهاجم قرية بولاية بورنو شمال نيجيريا وتقتل 69 شخصا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:28 ص
بوكو حرام تهاجم قرية بولاية بورنو شمال نيجيريا وتقتل 69 شخصا بوكو حرام -أرشيفية
رويترز

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قالت مصادر لرويترز، إن مسلحي بوكو حرام قتلوا 69 شخصا على الأقل ودمروا قرية فى ولاية بورنو بشمال نيجيريا يوم الثلاثاء.

وهاجم المسلحون قرية فادوما كولورام في منطقة جوبيو بولاية بورنو ظهر الثلاثاء.

ووصل المسلحين على مركبات ودراجات نارية وأطلقوا النار من أسلحة آلية ودمروا القرية وسرقوا 1200 رأس من الماشية والأبل وأكد مقيم وعضو في فرقة العمل المدنية المشتركة وجندى نفس الرواية.

وقالوا إن المسلحين هاجموا القرية لأنهم اعتقدوا أن السكان يتبادلون معلومات حول تحركات بوكو حرام مع السلطات الأمنية.


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