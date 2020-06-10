اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:14 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

بورصة البحرين خضراء بجلسة الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالى

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:41 م
بورصة البحرين خضراء بجلسة الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالى بورصة البحرين
كتب ـ هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1282.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 661 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.50% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.34%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.06%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.08% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.56%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، كما ارتفع قطاع الاستثمار  بنسبة نمو 0.07% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.
 
فيما تراجع سهمي المصرف الخليجي التجاري، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 7.89%، 0.34%، على التوالي.
 
وأعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من غداً الخميس الموافق 11 يونيو.
 
وفي السياق ذاته، كشفت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.
 
وفي سياق آخر أكدت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، تنفيذ صفقة شراء على أسهم الشركة بعدد 70.8 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بعدد 0.540 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الموافق 4 يونيو.
 

بورصة البحرين

سوق البحرين المالى

اقتصاد البحرين

البحرين

اخبار البورصة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

بى إن سبورتس تنهار وسط أزمة كورونا.. الشبكة القطرية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا بسبب الأزمة المالية.. تسريح أعداد كبيرة من المصريين والجزائريين.. والدورى الإيطالى يوقع عقوبات عليها.. والمشتركون يطالبون بتعويضات

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

مرشد بيبلغ عننا.. عذبوه حتى شعر بالموت رغم إعاقته.. ساعة شيطان "فيديو"

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

نائب تركي لـ اليوم السابع: أردوغان يخفى جنازات الجنود الأتراك ممن لقوا حتفهم بليبيا

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الأزمة المالية تطيح بـ126 إعلاميا وموظفا فى بى إن سبورتس

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الحكومة تحسم مصير حظر التجوال خلال اجتماعها الأسبوع الجارى

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الصحة العالمية : أصحاب فصيلة الدم "A"ليسوا أكثر عرضة للإصابة بكورونا

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الرى: من الصعب وصف اجتماع سد النهضة بأنه كان إيجابيا أو وصل إلى نتيجة

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

الصحة العالمية: الوقت ليس مناسبا للتخلى عن الحذر الكامل فى مواجهة كورونا

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

فايلر يغادر إلى سويسرا غداً لزيارة أسرته وحسم ملف التجديد للأهلي

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقابة المحامين: 8 إصابات جديدة بكورونا وسط الأعضاء و4 حالات اشتباه

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

نقيب المحامين: مهلة لحاملي كارنيه 2017 للتجديد حتى 30 سبتمبر

"الصحة العالمية" عن عودة الحج والعمرة: تحتاج إجراءات مشددة

"الصحة العالمية" عن عودة الحج والعمرة: تحتاج إجراءات مشددة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة