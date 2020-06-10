بورصة البحرين خضراء بجلسة الأربعاء للجلسة الثالثة على التوالى

كتب ـ هانى الحوتى

ارتفع المؤشر العام لسوق البحرين المالى، بختام تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، للجلسة الثالثة على التوالي، بنسبة 0.11% رابحاً 1.44 نقطة ليغلق عند مستوى 1282.55 نقطة، وبلغ حجم التداول 3.7 مليون سهم بقيمة 661 ألف درهم، وصعد ببورصة البحرين قطاع الخدمات بنسبة نمو 6.50% مدفوعاً بصعود سهم شركة عقارات السيف بنسبة 2.34%، إي بي إم تيرمينالز البحرين بنسبة 2.06%، شركة البحرين للاتصالات السلكية واللاسلكية بنسبة 0.26%، ثم قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 2.08% مدفوعاً بصعود سهم مصرف السلام-البحرين بنسبة 1.56%، بنك البحرين الوطني بنسبة 0.32%، كما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة نمو 0.07% مدفوعاً بصعود سهم مجموعة جي إف إتش المالية بنسبة 0.67%.

فيما تراجع سهمي المصرف الخليجي التجاري، المؤسسة العربية المصرفية بنسبة 7.89%، 0.34%، على التوالي.

وأعلنت بورصة البحرين، بأنه سيتم إدراج إصدار من أذونات الخزينة الحكومية ومدته 3 شهر والصادر عن مصرف البحرين المركزي نيابةً عن حكومة مملكة البحرين ابتداءً من غداً الخميس الموافق 11 يونيو.

وفي السياق ذاته، كشفت مجموعة جي إف إتش المالية، عن إصدار صكوك بقيمة 500 مليون دولار أمريكي، بعد إصدار الصكوك المتبقية البالغة 200 مليون دولار أمريكي، يأتي هذا الإصدار تباعاً للإصدار الناجح لصكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي في وقت سابق خلال شهر يناير من عام 2020، وسيتم توظيف عائدات إصدار الصكوك لتعزيز الميزانية العمومية وتنويع مصادر الدخل.

وفي سياق آخر أكدت شركة مجمع البحرين للأسواق الحرة، تنفيذ صفقة شراء على أسهم الشركة بعدد 70.8 ألف سهم من قبل أحد الأشخاص الرئيسيين بعدد 0.540 دينار للسهم الواحد وذلك يوم الخميس الموافق 4 يونيو.