اليوم السابع
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بلغاريا تمدد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة كورونا حتى نهاية يونيو

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:49 ص
بلغاريا تمدد حالة الطوارئ المفروضة لمكافحة كورونا حتى نهاية يونيو كورونا - صورة أرشيفية
رويترز

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قال رئيس وزراء بلغاريا بويكو بوريسوف اليوم الأربعاء، إن بلاده ستمدد أجل حالة الطوارئ المفروضة بسبب جائحة فيروس كورونا حتى نهاية يونيو لمكافحة انتشار الفيروس بعد زيادة في عدد الحالات الجديدة المسجلة خاصة في الجنوب.

وخففت الدولة الواقعة في منطقة البلقان معظم القيود التي فرضتها في منتصف مارس وسمحت بإعادة فتح المطاعم ومراكز التسوق ورفعت حظر التنقل بين المدن.

كما ألغت حظر دخول مواطني دول الاتحاد الأوروبي لكن حدودها لا تزال مغلقة أمام الوافدين من دول أخرى ما عدا جاراتها صربيا والبوسنة والجبل الأسود.

وقال بوريسوف إن الحكومة لا تنوي وضع قيود جديدة في الوقت الحالي، لكنه ناشد السكان أن يحافظوا على التباعد الاجتماعي ويضعوا الكمامات الواقية.

وأضاف "ارتفاع عدد حالات الإصابة بعدوى الفيروس ناجم عن بؤر تفش نتعامل معها سريعا من دون إغلاق المدن وزيادة الذعر أو الخوف".

وأعلنت بلغاريا فرض حالة الطوارئ لمدة شهر في 13 مايو، حلت مكان حالة طوارئ سابقة، مما سمح لوزير الصحة بتمديد أجل القيود المفروضة لمكافحة الفيروس.

وبلغاريا واحدة من الدول الأوروبية الأقل تضررا من الجائحة وسجلت حتى الآن 2889 حالة إصابة بالفيروس بينها 167 حالة وفاة. وسجلت البلاد 79 إصابة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

 


كورونا

بلغاريا

فيروس كورونا

اصابات كورونا

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