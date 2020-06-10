برنامج "Tech 7" يكشف حقيقة عملة Pi Network .. هتكسب فلوس من الهوا ولكن!

• تطبيق على هاتفك يقوم بالتعدين ويمنحك نقاط سيتم تحويلها إلى نقود خلال أغسطس المقبل وفقا للتوقعات



• مخاوف من قدرة التطبيق على اختراق بياناتك.. واستمرار التطبيق في العمل دون توقف يؤثر على كفاءة عمل هاتفك المحمول

انتشر بوست شهير على شبكة فيسبوك في الأيام الأخيرة، يقوم خلالها صاحب البوست بدعوة أصدقاءه لتحميل تطبيق Pi Network وتثبيته على الهاتف والذي بدوره سيؤدي لتخليق عملات رقمية يتم تحويلها فيما بعد إلى أموال طائلة بدون أي مجهود، وحاول "اليوم السابع" كشف حقيقة هذه العملة مع شرح مميزات التطبيق وعيوبه من خلال حلقة جديدة لبرنامج "Tech 7" الذي يقدمه الصحفي تامر إمام عبر قناة اليوم السابع.

ما هي عملة Pi Network ؟

ومن خلال الفيديو، نشرح لكم طبيعة عملة Pi Network التي تعد شبكة هرمية تقوم بجمع العديد من الأفراد من خلال نظام "كود الدعوة"، بحيث يقوم كل شخص بدعوة أكبر عدد ممكن من الأصدقاء، ويربح الجميع نقود رقمية من وراء التطبيق.

هل المكسب مضمون؟

حتى الآن الأمر مجرد تكهنات بأن تصبح Pi Network مصدرا سحريا لجلب دخل مادي ضخم، ولكن هذا الأمر قد يحدث بحلول أغسطس المقبل وفقا لبعض القائمين على التطبيق، فحينها ستصبح للعملة قيمة تسعيرية رسمية، ولكن حتى الآن لا يوجد شيء ملموس.

ما هي مخاطر Pi Network ؟

التطبيق عند تثبيته على الهاتف يطلب بيانات المستخدم مثل الاسم ورقم الهاتف، وهذا أمر مثير للشك، خاصة أن العملات الرقمية المشفرة مثل بيتكوين وإيثيريوم لا يطلبون بيانات المستخدم ومن خلالهم يحافظ المستخدم على سرية شخصيته، ولكن هذا لا يتحقق كما هو واضح في عملة Pi Network.

بجانب ذلك، يطلب التطبيق صلاحيات على قائمة الاتصال وبيانات المستخدم وبيانات شبكة الوايف اي وغيرها من الصلاحيات التي تجعل منه أرض خصبة للتجسس على المستخدم.

كما أن التطبيق يظل نشطا حتى لو قمت بإغلاقه، ولو أغلقت هاتفك ثم عاودت تشغيله سيعمل التطبيق مجددا بشكل أتوماتيكي، وهذا الأمر بالتأكيد يؤثر على بطارية هاتفك وكذلك كفاءة عمل الجهاز.

مفاجأة غير سارة

قبل أسابيع قليلة، تم تداول بعض الأخبار بشأن اختبار ظهور الإعلانات داخل تطبيق Pi Network وهو ما يشير إلى أن التطبيق سيكون عبارة عن وسيلة لعرض الإعلانات فقط واستغلال ضخامة أعداد المستخدمين، وهي مفاجأة غير سارة بالتأكيد.

ما هي النصيحة للمستخدمين؟



كما ذكرنا مميزات وعيوب التطبيق، وأكدنا أن الأمر مجرد توقعات بجني الأرباح، فما علينا أن نفعله هو الانتظار حتى شهر أغسطس، وإذا تم وقتها تسعير العملة فيمكننا تحميل التطبيق واستغلاله بشكل مثالي، أما إذا كان الأمر مجرد شبكة تسويق هرمي فننصح بالابتعاد عنه تماما.