باكستان تستدعى دبلوماسيا هنديا احتجاجًا على إطلاق نار على الخط الفاصل بكشمير

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استدعت وزارة الخارجية الباكستانية دبلوماسيا هنديا كبيرا فى السفارة الهندية باسلام آباد اليوم الأريعاء لتقديم احتجاج على إطلاق النار الاستفزازى من قبل القوات الهندية على الجانب الباكستانى من الخط الفاصل فى كشمير أمس، مما أدى إلى إصابة أربعة مدنيين باكستانيين بجروح بليغة.

وأدانت الخارجية الباكستانية - فى بيان أصدرته اليوم وأوردته (وكالة الأنباء الباكستانية الرسمية) - بشدة استمرار القوات الهندية استهداف مناطق المأهولة على جانب باكستان، وأبلغت وزارة الخارجية الباكستانية الدبلوماسى الهندى بأن إطلاق النار والقصف الاستفزازى على خط السيطرة فى كشمير يعد انتهاكاً لاتفاق وقف إطلاق النار الذى تم التوصل إليه بين البلدين عام 2003.