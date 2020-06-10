بابا الفاتيكان يدعو إلى مكافحة ظاهرة عمل الأطفال

كتبت فاطمة شوقى

أطلق البابا فرنسيس ، بابا الفاتيكان اليوم نداء الى مكافحة عمل الاطفال، حيث يصادف يوم الجمعة القادم، 12 يونيو، اليوم العالمي لمكافحة هذه الظاهرة.

وجاء النداء في نهاية مقابلة الأربعاء العامة، مناشدا بـ"مكافحة الظاهرة التي تحرم الأطفال من طفولتهم وتهدد نموهم الكامل، مؤكدا على "أننا جميعا مسؤولون عن ذلك".

وناشد البابا، وفق موقع أخبار الفاتيكان، "جميع المؤسسات لكي تبذل كل جهد ممكن من أجل حماية القاصرين، وسد الفجوات الاقتصادية والاجتماعية التي تقوم عليها هذه الديناميكية المشوهة التي وللأسف تطال الأطفال. الأطفال هم مستقبل الأسرة البشرية: وبالتالي تقع علينا جميعاً مهمة تعزيز نموهم وصحتهم وسلامتهم".

ووفق الامم المتحدة، يعمل في جميع أنحاء العالم 218 مليون طفل تتراوح أعمارهم بين 5-17 سنة، 152 مليون منهم من ضحايا عمالة الأطفال؛ و73 مليون، أي أكثر من نصفهم، يعملون في أعمال خطرة عليهم.

وتقدر الامم المتحدة أن نصف عمالة الأطفال (72.1 مليون) موجودة في أفريقيا؛ 62.1 مليون في آسيا والمحيط الهادئ؛ 10.7 مليون في الأمريكيتين، 1.2 مليون في الدول العربية و5.5 مليون في أوروبا وآسيا الوسطى.

وقال بابا الفاتيكان، بصفته أسقف روما أنشأ صندوقًا بمليون يورو (1.1 مليون دولار) لمساعدة الإيطاليين الذين يواجهون صعوبات اقتصادية بسبب فيروس كورونا.

وفي رسالة بتاريخ 8 يونيو إلى الكاردينال أنجيلو دي دوناتيس، قال البابا فرنسيس: "هناك الكثير من الآباء والأمهات الذين يقاتلون بصعوبة ليتمكنوا من وضع الطعام على الطاولة لأطفالهم ولضمان وجود الحد الأدنى المطلوب من الاحتياجات. "

وقال: "بصفتي أسقف روما، قررت أن أسّس في أبرشية صندوق "المسيح العامل الإلهي" لأذكر بكرامة العمل الإنسانى .

سيذهب مليون يورو إلى أبرشية المنظمة الخيرية في روما، كاريتاس، ويهدف إلى مساعدة أولئك الذين هم الأكثر تأثرًا اقتصاديا بسبب فيروس التاجي والتدابير المتخذة للسيطرة على انتشاره.