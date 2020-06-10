اليوم السابع
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المكسيك تسجل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:00 ص
المكسيك تسجل 596 وفاة جديدة بفيروس كورونا محاولات لمنع تفشى كورونا
رويترز

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كشفت بيانات وزارة الصحة المكسيكية، أن البلاد سجلت 4199 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد و596 وفاة ليصل إجمالي الإصابات إلى 124301 والوفيات إلى 14649.

وتقول الحكومة، إن العدد الحقيقي للمصابين أعلى بكثير من العدد الرسمي.  

وأعلنت منظمة الصحة العالمية، الثلاثاء، أن جائحة فيروس كورونا في المكسيك تتوجه نحو ذروتها.

قال ممثل المنظمة لدى المكسيك كريستيان موراليس - حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية - إن الجائحة تتوجه نحو ذروتها في البلاد من حيث مستوى الإصابات، واصفًا تعامل الحكومة المكسيكية مع الأزمة بالإيجابي.

وقال ممثلون عن "الصحة العالمية" ومنظمة الصحة للبلدان الأمريكية (PAHO)، أثناء مؤتمر عبر الإنترنت، إن التزام التباعد الاجتماعي سيبقى إجراء لا بد منه حتى ظهور لقاح ضد فيروس كورونا يكون في متناول الجميع، مشيرين إلى ضرورة زيادة الفحوصات للكشف عن الفيروس في المكسيك قبل المضي قدمًا في إعادة فتح الاقتصاد.


المكسيك

كورونا

فيروس كورونا

الصحه العالميه

اصابات كورونا

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