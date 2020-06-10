اليوم السابع
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المشدد 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه لرئيس فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بقضية رشوة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:20 م
المشدد 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه لرئيس فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين بقضية رشوة الرقابة الإدارية-أرشيفية
كتب محمد أبو ضيف

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‏حكمت محكمة جنايات مدينة نصر حضورياً على (ص.س) رئيس لجنة فض المنازعات بمركز متوسطي الممولين الأسبق بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 30 ألف جنيه ورد مثله، كما حكمت غيابياُ على كل من (م.ح) موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات الضريبية بالمركز (عضو اللجنة الداخلية) و(م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات (ق.خ) ‏بذات العقوبه والغرامة.
 
وكانت هيئة الرقابة الادارية قد ألقت القبض على المتهم الأول عقب حصوله على رشوة مالية من (م.ع) شريك بإحدى شركات المقاولات مقابل قيامه بنهو  وتخفيض الضرائب المستحقة على الملفات الضربية الخاصة بالشركة بمعاونة موظف بالإدارة العامة لفض المنازعات بالمركز، وباشرت النيابة تحقيقاتها في القضية حتى صدور الحكم المشار اليه.

أخبار المحاكم

الرقابة الإدارية

رشوة

جريمة الرشوة

قضية رشوة

رشوة الضرائب

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