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"المحامين": 8 حالات إصابة جديدة بكورونا وسط الأعضاء و 4 حالات اشتباه

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:14 م
"المحامين": 8 حالات إصابة جديدة بكورونا وسط الأعضاء و 4 حالات اشتباه نقابه المحامين
كتب محمد السيد

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أكدت النقابة العامة للمحامين، أنه تم استخراج عدد ( ١١٣٧) خطاب علاج للأعضاء، بينهم عدد (83) خطابات الخاصة بالتحاليل والأشعة (٨٣) وعدد ( ١٠٥٤) خطابات علاج متنوعه، مضيفة أنها تلقت عدد (١٢) بلاغ من خلال الخط الساخن والهواتف الخاصة بأعضاء اللجنة من  أعضاء المجلس وأعضاء اللجنة المركزية والتي حوت على عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا ( 8 ) و عدد حالات مشتبه في اصابتها ( ٤ ) . 
 
وأضافت أنه نظراً لصعوبة إيجاد أسره بمستشفيات العزل وخاصة بمحافظتي القاهرة والجيزة فإن اللجنة تعمل على إعطاء الإرشادات الطبية بناء على أستشارة طبيب النقابة طبقاً لبوتوكولات العلاج المعلنة من خلال وزارة الصحة بشأن العزل المنزلي لحين توفير أسره في ظل أيام صعبة تشهدها الدولة بشكل عام والمجتمع الأقليمي والدولي في مواجهة أنتشار المرض .
 
و أشارت إلى أن الحالات كالآتى: 
 
الحالة الأولى : والدة محامي تم حجزها بمستشفى عزل ويرغب في خروجها وعزلها في المنزل حتى لاتكون وحدها في العزل . 
الحالة الثانية : زميلة سبق حجزها بمستشفى صدر العباسية هي وأولادها وقد تماثلوا جميعاً للشفاء وخرجوا من العزل وترغب في دخولها مرة اخري لظهور بعض الاعراض عليها وبسؤلها عن مخالطين اجابت لايوجود واثناء الحديث اخبرتنا بأن زوجها يعمل في احدى معامل التحاليل . 
تم التواصل مع الجهات المعنية واخبرتنا بأنها تعافت هي وأسرتها ولايمكن الجزم بعودة الاصابة إلا بعد عمل الاشعة والتحاليل .
الحالة الثالثة : زميل يرغب في نقله إلى مستشفى عزل .
تم التواصل مع الجهات المعنية وتوجيهة للذهاب إلى مستشفى المعلمين لتوقيع الكشف الطبي وأتخاذ اللازم .
رفض الذهاب إلا بشرط أن تقوم النقابة بذاتها بنقلة . 
رابعاً : زوجة زميل ومصابة بحساسية في الصدر ويرغب في توفير علاج 
بالرجوع للطبيب الخاص بالنقابة أشترط ضرورة رجوعها إلى طبيبها المعالج لبيان الاحتياج المناسب لحالتها من الادوية . 
من الحالة الرابعة إلى الثامنة : 
زملاء تماثلوا للشفاء وتم نصحهم بناء على استشارة طبيب النقابة بالاستمرار في العزل وتناول العلاج لمدة أسبوع أخرى .
 
 

نقابة المحامين

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