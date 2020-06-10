المجر وكرواتيا ترفعان القيود الحدودية الجمعة

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو اليوم الأربعاء، إن المجر وكرواتيا سترفعان القيود المفروضة على السفر عبر حدودهما اعتبارا من يوم الجمعة مع انحسار جائحة فيروس كورونا واستمرار السيطرة عليها في البلدين.
وأضاف سيارتو في مقطع فيديو نُشر على فيسبوك أن فتح الحدود أمام النمسا وسلوفاكيا وصربيا وسلوفينيا وجمهورية التشيك لم يسبب قفزة في حالات الإصابة الجديدة بالفيروس.
ولدى المجر معدل متواضع نسبيا لانتشار الفيروس وهو ما يرجع بشكل كبير إلى إجراءات العزل العام المبكرة والصارمة. وسجلت السلطات حتى اليوم الأربعاء 4027 حالة إصابة بالفيروس، توفي منها 551 شخصا وتعافى 2355 مريضا.
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