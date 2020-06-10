المجر وكرواتيا ترفعان القيود الحدودية الجمعة

رويترز

قال وزير خارجية المجر بيتر سيارتو اليوم الأربعاء، إن المجر وكرواتيا سترفعان القيود المفروضة على السفر عبر حدودهما اعتبارا من يوم الجمعة مع انحسار جائحة فيروس كورونا واستمرار السيطرة عليها في البلدين.