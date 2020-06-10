اليوم السابع
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خالد صلاح
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المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا: استمرار حالة القوة القاهرة فى حقل الشرارة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:08 ص
المؤسسة الوطنية للنفط فى ليبيا: استمرار حالة القوة القاهرة فى حقل الشرارة أرشيفية
رويترز

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أكدت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا في وقت متأخر اليوم الثلاثاء استمرار حالة القوة القاهرة وإغلاق الإنتاج في حقل الشرارة النفطي.

وطالبت المؤسسة المملوكة للدولة فى بيان المجموعة المسلحة التي اقتحمت الحقل يوم الاثنين، بمغادرته فورا والسماح بعودة العمل والإنتاج دون أي قيد أو شرط.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، فى بيان "المؤسسة ملتزمة بسيادة القانون ولن تسمح بترهيب العاملين والعبث بالقطاع ومنشآت البلاد النفطية... استمرار هذه التصرفات الإجرامية ستدفع المؤسسة للبحث في الخيارات الأخرى المتاحة لديها لإعادة فتح جميع منشآتها المغلقة حالية في كافة أرجاء البلاد".


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