اليوم السابع
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الكويت توقف تعيين العمالة الأجنبية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:47 م
الكويت توقف تعيين العمالة الأجنبية في مؤسسة البترول وشركاتها التابعة خالد الفاضل
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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أعلن وزير النفط وزير الكهرباء والماء الكويتى خالد الفاضل، عن إصداره قراراً بإيقاف تعيين العمالة الوافدة في مؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة للعام 2020/2021 وتقنين عددهم في العقود الخاصة وعقود المقاولات، مؤكداً أنه لن يقف مكتوف الأيدي تجاه من يريد تسريح العمالة الوطنية في الشركات البترولية بحسب صحيفة القبس الكويتية.

جاء ذلك خلال ملتقى التداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا والذي أقامته لجنة الشؤون المالية والاقتصادية اليوم بحضور رئيس مجلس الأمة وعدد من النواب والوزراء والمسؤولين المعنيين.

وقال الفاضل إن أزمة (كورونا) عالمية اصابت العالم اجمع وليست محلية كأزمة سوق المناخ او الغزو أو غيرها، موضحاً أن سعر برميل النفط انخفض خلال الأزمة نتيجة اغراق السوق ونقص الطلب عليه، ولكن الآن السوق النفطي تعافى وارتفعت أسعار النفط. ورأى الفاضل أن القطاع النفطي يجب ألا يكون المصدر الوحيد للدخل، مشدداً على ضرورة مشاركة القطاع الخاص في تعزيز الاقتصاد الوطني ووضع تشريعات وقوانين لحماية هذا القطاع.

 


خالد الفاضل

الكويت

العمالة الاجنبية فى الكويت

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