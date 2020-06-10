الكنيست يقرر سحب صلاحيات "الشاباك" في مراقبة هواتف المصابين بفيروس كورونا

كتب- هاشم الفخراني

قررت اللجنة الفرعية للاستخبارات والأمن بالكنيست برئاسة عضو الكنيست تسفي هاوزر، إيقاف العمل بنظام التعقب عبر الهواتف لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

وذكرت القناة 7 الإسرائيلية، أن اللجنة عقدت جلسة استماع مساء اليوم الأربعاء في اليوم الأخير للمهلة الممنوحة لجهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" بتعقب ومتابعة المرضى المصابين بفيروس كورونا، الذين تدور حولهم مخاوف وشكوك بأنهم ينقلون العدوى إلى الآخرين.

وكان "الشاباك" بدأ بتلك الخطوة بعد موافقة كل من الحكومة والمستشار القضائي للحكومة وجهات قانونية أخرى، حيث قام تعقب المرضى بتنسيق كامل مع وزارة الصحة.

وأعلنت اللجنة أنه سيتم تجميد القانون الذي يسمح لمؤسسة الأمن بمراقبة المصابين بفيروس كورونا عبر الهواتف.

وبداية الأسبوع الجاري، قررت الحكومة الإسرائيلية، في نهاية اجتماع وزاري التوقف عن استخدام التعقب الهاتفي لتحديد مكان المرضى، وتجميد القانون الذي يسمح لجهاز "الشاباك" بمراقب المصابين، وقال أحد الوزراء: "كان هناك انزعاج عام من هذا القانون".