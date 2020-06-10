الشباب والرياضة بسوهاج تطلق حملة " تعايش مع كورونا" بالمؤسسات والمصالح الحكومية

سوهاج محمود مقبول

بدأت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج فى تنفيذ مبادرة تعايُش للتوعية بالهيئات الشبابية والرياضية و بعض المصالح الحكومية فى إطار توجيهات مجلس الوزراء بالتعايش مع جائحة فيروس كورونا المستجد وتفعيل العمل الشبابي في الفترة القادمة وبدء النشاط حيث تم تنفيذ المبادرة بجميع الإدارات الفرعية على مستوى المراكز الإدارية بالمحافظة صرح بذلك محمد فريد شوقى وكيل وزارة الشباب والرياضة بسوهاج.

وأشار فريد أن المبادرة تهدف إلى المساهمة في توعية للمواطنين بالإجراءات الاحترازية وكيفيه الحد من فيروس كورونا" وزرع روح الطمأنينة بين المواطنين و نفذت إدارة الشباب والرياضة على مستوى المحافظة مبادرة التوعية والتعايش للوقاية من فيروس كورونا المستجد ،وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج شارك الشباب من مركز الشباب ، لتوعية المواطنين للالتزام بوسائل الوقاية بارتداء الكمامات واستعمال وسائل التعقيم والنظافة الشخصية والتباعد الاجتماعي منعا لانتشار الفيروس وجري تنفيذ المبادرة في التجمعات والمؤسسات الحكومية وتم التوجه إلى أماكن التجمعات بالإدارة التعليمية بدار السلام وبإدارة التضامن الاجتماعي ، ومكتب البريد ، والمحلات التجارية ولاقت المبادرة قبولاً من قبل الأهالى ، بعد نشر القرارات الإحترازية والوقائية ،وتوزيع الكمامات وملصقات الوقاية من الفيروس المستجد.

يذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ،أستقبل النائب المهندس طارق السيد ، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان ورئيس النادى الاوليمبي، وتناول الاجتماع مناقشة ومراجعة الخطة الموضوعة والمتضمنة لكافة الضوابط والإجراءات الاحترازية والوقائية المتعلقة بمواجهة انتشار كورونا حال بدء العودة التدريجية للنشاط الرياضى وذلك في ضوء قرارات مجلس الوزراء تمهيدًا لاستكمال كافة جوانبها ورفعها واعتمادها من مجلس الوزراء، وتتضمن تلك الخطة الشاملة ما يتعلق بالتوقيتات المحددة وتحديد المراحل الزمنية التدريجية لعودة المسابقات والبطولات المختلفة.

وتوجه المهندس طارق السيد بالشكر الي وزير الشباب والرياضة علي المساهمة المالية للأندية والهيئات والاتحادات الرياضية ومراكز الشباب خلال الفترة الماضية للمساهمة في مواجهة الأضرار الناتجة عن أزمة كورونا والتي بلغت 40 مليون جنيه من الموارد المالية للوزارة .



















