السيطرة على حريق كابل كهرباء فى حلوان دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

سيطر رجال الحماية المدنية على حريق كابل كهرباء فى منطقة حلوان بسبب زيادة الأحمال ووقوع ماس كهربى ، بعدما تم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق ، وجارى تحرير محضر بالواقعة .

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة ، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل كابل كهرباء فى منطقة حلوان ، وتم فرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.