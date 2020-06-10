السياحة: ارتفاع قائمة الفنادق المعتمدة صحيا لـ 196 بعد ضم 22 جدد

كتبت آمال رسلان

تسلم اليوم 22 فندقا بستة محافظات هى البحر الأحمر وجنوب سيناء والإسكندرية والقاهرة الكبرى ومطروح والبحيرة، شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتى السياحة والآثار، والصحة والسكان، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية التى وضعتها وزارة السياحة والاثار وأقرها مجلس الوزراء وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصى، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت السياحية والفندقية أن لجان الفحص المشتركة، أقرت استيفاء 5 فنادق بمحافظة البحر الأحمر، و 4 فنادق بمحافظة جنوب سيناء و 5 فنادق بمحافظة الإسكندرية و 5 فنادق بمحافظة القاهرة الكبرى وفندقين بمحافظة مطروح وفندق واحد بمحافظة البحيرة.

وأضاف مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية انه بعد حصول هذه الفنادق علي شهادة السلامة الصحية وصل اجمالي عدد الفنادق الحاصلة علي الشهادة حتى الآن 196 فندقا، وأن لجان الفحص مستمرة فى أعمال التفتيش تباعا علي باقي الفنادق التي تقدمت بطلبات للحصول علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة.

وأهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.

كانت وزارة السياحة والآثار قد أعلنت أنه ابتداء من شهر يونيو الجارى سيتم السماح للفنادق الحاصلة علي شهادة السلامة الصحية المعتمدة، العمل بنسبة 50 % من الطاقة الاستيعابية لها وفقا لاشتراطات السلامة الصحية الصادرة من وزارة السياحة والاثار والمعتمدة من مجلس الوزراء، وفقا لمعايير السلامة الصحية العالمية.

وأوضح عبد الفتاح العاصي مساعد الوزير للرقابة علي المنشآت السياحية والفندقية، أن نسب الاشغال بالفنادق، خلال أيام عيد الفطر المبارك لم تتعد ال25%، وفقا للنسب المسموح بها ضمن اشتراطات السلامة الصحية، مشيرا إلى أن متوسط نسب الأشغال بها خلال أيام عيد الفطر المبارك بلغت 8% فى محافظة جنوب سيناء، و 13% في محافظة البحر الأحمر، و 25% في مدينة العين السخنة بمحافظة السويس، و 25% فى محافظة الإسكندرية، و 4% فى منطقة الساحل الشمالى ومحافظة مطروح، و 9% في محافظة القاهرة الكبرى.