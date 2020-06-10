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السودان يواصل حملة تطهير الإخوان.. طرد 98 مستشارا بوزارة العدل

الأربعاء، 10 يونيو 2020 01:00 ص
السودان يواصل حملة تطهير الإخوان.. طرد 98 مستشارا بوزارة العدل تحركات إخوانية مشبوهة فى السودان - أرشيفية
وكالات

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كشفت لجنة تفكيك نظام الإنقاذ وإزالة التمكين بالسودان، عن إنهاء خدمة 98 مستشارا قانونيا بوزارة العدل بعد أن ثبت تعيينهم على أساس الولاء السياسي لتنظيم الإخوان الإرهابي.

ووفقا لصيفة العين الإماراتية، قال نائب رئيس اللجنة عضو المجلس السيادى محمد الفكي سليمان، الثلاثاء، إن لجنته أعفت أيضا المئات بعدد من الوزارات أبرزها وزارة شئون مجلس الوزراء، العمل والتنمية الاجتماعية، مفوضية العون الإنساني بالتأمين الصحي في إطار سياسة "التمكين" التي انتهجها نظام الإخوان البائد برئاسة المعزول عمر البشير.

وأيضا تم مصادرة منظمة سودان فاونديشن إحدى المنظمات المشبوهة التي تعمل في تخريب الاقتصاد، إلى جانب استيلاء ومصادرة كل أصول وممتلكات الصرافات التي تعمل في التحويل النقدي بالعملات الأجنبية لخارج السودان والمملوكة لعدد من رموز النظام الإخواني منها اليمامة، الهجرة، أرقين، الرائد، الفجر،الوافد، دينار، الراسل، واحة، باب المندب، الشركة الافريقية للصرافة .

كما شمل القرار شركة بتروناس، شركة أمان، شركة حريص العالمية، شركة عقاركو .

وكان رئيس المجلس السيادي بالسودان عبدالفتاح البرهان أصدر قرارا بتشكيل لجنة إزالة "التمكين" لنظام الرئيس المعزول البشير، ومحاربة الفساد واسترداد الأموال.

وسمى القرار عضو المجلس السيادي الفريق أول ياسر العطا رئيسا للجنة ومتحدثا باسمها، ومحمد الفكي سليمان نائبا له، ووزير شؤون مجلس الوزراء عمر مانيس مقررا.

وتضم اللجنة أعضاء من وزارة الدفاع والداخلية والعدل والحكم الاتحادي والمالية والمخابرات العامة وقوات الدعم السريع والبنك المركزى، وديوان المراجعة القومى وقوى الحرية والتغيير.


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