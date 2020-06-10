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الرى: لا يمكن تقييم اجتماعات سد النهضىة بـ"الانطباعات".. النتائج أهم

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:44 م
الرى: لا يمكن تقييم اجتماعات سد النهضىة بـ"الانطباعات".. النتائج أهم سد النهضىة
ماجد تمراز

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قال المهندس محمد السباعي المتحدث باسم وزارة الري، إنه خلال الفترة التي تم تحديدها، يتمنى أن تصل جميع الأطراف إلى اتفاق بخصوص ملء سد النهضة، مؤكدا أن الاجتماعات التي تتخذ هذا الشكل لا تعتمد على الانطباعات، ولكنها تعتمد ويمكن تقييمها بالنتائج.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يذاع على قناة mbc مصر، أن الجانب السوداني كان حريصا على عودة المفاوضات للوصول إلى حل مع الجانب الأثيوبي برعاية رئيس الوزراء السوداني، مشيرا إلى أن مصر حريصة على دعم أي طرق تؤدي للمفاوضات لتحقيق مصالح الدول الثلاثة المشاركة في المفاوضات.

ويواصل وزراء الموارد المائية والرى من مصر والسودان وإثيوبيا اجتماعاتهم بشأن سد النهضة، لليوم الثانى على التوالى، عبر تقنية الفيديو كونفرنس، بحضور مراقبين من الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى وجنوب أفريقيا.

وناقش الاجتماع أمس بندين أساسيين، هما الإجراءات المطلوبة لمواصلة التفاوض بأسرع ما يمكن، و المسائل الأساسية العالقة بالنسبة لكل دولة على حدا، للوصول إلى توافق حول النقاط المتبقية.

يأتي هذا الاجتماع استكمالا لجولات التفاوض السابقة حول سد النهضة، وتتويجاً للجهود التى بذلت خلال الفترة الماضية، وأفضت لموافقة مصر وإثيوبيا على إستئناف المفاوضات الثلاثية وصولاً لإتفاق شامل يستجيب لمصالح الدول الثلاث ويحقق تطلعات شعوبها.

واتفق الوزراء على مواصلة التفاوض غدا لتحديد دور عمل المراقبين، حيث أكد وزير الرى السودانى ياسر عباس أن مصر اقترحت النسخة التى تم التوقيع عليها فى واشنطن كمرجعية للتفاوض وان اثيوبيا لديها عدة نقاط عالقة لم تحسم بعد.


سد النهضة

اثيوبيا

مصر

وزاره الري المصري

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