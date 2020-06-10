الرئيس الجزائرى يرأس اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن

الجزائر (أ ش أ)

ترأس الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، القائد الأعلى للقوات المسلحة وزير الدفاع الوطنى اليوم الاربعاء، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن عقد بمقر الرئاسة الجزائرية، ذكرت ذلك وكالة الأنباء الجزائرية دون أن توضح مزيدا من التفاصيل حول الاجتماع.

وكان الرئيس الجزائرى عبد المجيد تبون، أمر أمس الثلاثاء، بإنشاء لجنة معنية بالتحرى ومتابعة التحقيقات الوبائية حول حالات الإصابة بفيروس كورونا المؤكدة أو المشتبهة.

وذكر بيان للرئاسة الجزائرية اليوم أنه "فى إطار الإجراءات التى اتخذتها السلطات العمومية لمواجهة مخاطر تفشى فيروس كورونا، أمر الرئيس عبد المجيد تبون اليوم بإنشاء خلية عملياتية على الفور، تعنى حصريا بالتحرى ومتابعة التحقيقات الوبائية حول حالات كوفيد-19 المؤكدة أو المشتبهة ".

وأضاف البيان أن الرئيس تبون عيّن الدكتور محمد بلحسين عضو اللجنة العلمية المكلفة بمتابعة جائحة (كوفيد 19)، رئيسا للخلية العملياتية الجديدة، والذى سيعمل بشكل وثيق فى إنجاز مهمته مع السلطات المعنية عبر كامل الأراضى الجزائرية، خاصة الأجهزة التابعة لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.