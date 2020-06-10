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الحكومة: اعتبار مشروع الشريط السياحى بأسوان الجديدة من أعمال المنفعة العامة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 06:40 م
الحكومة: اعتبار مشروع الشريط السياحى بأسوان الجديدة من أعمال المنفعة العامة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار

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وافق مجلس الوزراء على قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن اعتبار مشروع الشريط السياحى بمدينة أسوان الجديدة بمحافظة أسوان من أعمال المنفعة العامة.

 

و وافق مجلس الوزراء على اعتماد القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 3/6/2020، بشأن الإسناد بالأمر المباشر للشركات أو زيادة أوامر الإسناد، وذلك لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التى تم إنفاقها على عدد (24) مشروعاً، على أن تكون الجهات الطالبة مسئولة عن مناسبة الاسعار

 

ووافق مجلس الوزراء على مقترح وزارة المالية الخاص ببدء العمل بأنماط العقود النموذجية ( الحزمتين الأولى والثانية) في الأول من شهر يوليو المقبل، وذلك بما يتوافق مع السنة المالية الجديدة، على أن يصدر كتاب دوري من الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء يتضمن كافة التعليمات التي يتعين على تلك الجهات إتباعها عند العمل بأنماط العقود المشار إليها، وتضمينه بتاريخ بدء العمل بها.

 

وتضمنت موافقة مجلس الوزراء التوجيه بقيام وزارة المالية، مُمثلة في الهيئة العامة للخدمات الحكومية، باستكمال الإجراءات التنسيقية مع المجمع الصناعي وأي جهة أخرى لاتخاذ كافة الإجراءات لتنفيذ تأمين وميكنة العقود النموذجية بما في ذلك إعداد قواعد البيانات وتقديم الدعم الفني للجهات الإدارية وغيرها ذات الصلة.   

 

 

 


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