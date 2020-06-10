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الجزائر تحدد 14 يونيو المقبل موعدا لاستئناف رحلات السكة الحديد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 02:43 م
الجزائر تحدد 14 يونيو المقبل موعدا لاستئناف رحلات السكة الحديد الجزائر
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، عن استئناف رحلاتها بداية من 14 يونيو الجاري، بعد أسابيع من الإغلاق بسبب تفشي فيروس كورونا في الجزائر، موضحة أن مواعيد تسيير الرحلات سيكون من الساعة السابعة صباحا إلى الخامسة مساء بالتوقيت المحلي، وذلك ضمن ضوابط احترازية للوقاية من فيروس كورونا، وفقا لشبكة سكاى نيوز الإخبارية.

 

وقالت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية في الجزائر، إنها اتخذت إجراءات صحية من أجل سلامة الركاب، في بلد سجل حتى الآن 10 آلاف و382 إصابة، و724 وفاة، بسبب تفشي فيروس كورونا، كما أعلنت الحكومة الجزائرية فتحا تدريجيا في البلاد بعد إغلاق دام ما يقارب الثلاثة أشهر، حيث سمحت الحكومة بعودة بعض الأنشطة التجارية والاقتصادية الأكثر تضررا، لكن ضمن شروط وإجراءات وقائية.

وتواجه الأسواق الجزائرية ندرة في أدوية الأمراض المزمنة، التي زادت حدتها بسبب تفشي كورونا، وشح الاستيراد بعد توقف حركة الملاحة الجوية. 

 

وقال وزير الصحة الجزائري عبد الرحمن بن بوزيد، مطلع يونيو الجاري، إنه بناء على توصية اللجنة العلمية، وبإجماع الأطباء المعالجين الذين أعربوا عن ارتياحهم لهذا العلاج، تقرر مواصلة استخدام هيدروكسي كلوروكين، مضيفا أن استخدام الدواء يخضع للشروط الطبية التي أوصت بها اللجنة العلمية باستعماله في الوسط الاستشفائي فقط والإشراف الطبي المتواصل، حسبما نقل عنه موقع صحيفة "الشروق" الجزائرية.

 

 


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