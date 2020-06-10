اليوم السابع
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"التضامن" تطلق استطلاعا حول تطوير منظومة صرف المعاشات

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:30 ص
"التضامن" تطلق استطلاعا حول تطوير منظومة صرف المعاشات نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
كتب مدحت وهبة

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أطلقت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى على موقعها الرسمى استبياناً إلكترونياً عن عملية صرف المعاشات، وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتحول الرقمى والشمول المالى عن طريق الاستفادة من التطور التقنى لتحسين الخدمات المقدمة للمواطن المصرى وتقديم كل الخدمات بشكل أسرع وأفضل، وحرصاً من وزارة التضامن الاجتماعى على تنفيذ هذه الخطة وتطوير منظومة صرف المعاشات بمصر، بما يتماشى مع آليات العصر ومتطلبات المرحلة القادمة.

وقالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعى والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى إن هذا الاستطلاع الهدف منه معرفة اتجاهات وآراء أصحاب المعاشات فى أفضل الطرق والممارسات لحصولهم على معاشاتهم بأسرع طريقة، وأقلها تكلفة للوقت والجهد وإشراكهم فى اتخاذ القرار وأن الاستطلاع الجارى بداية لاستطلاعات أخرى ستجريها الهيئة لضمان تحقيق معدلات أفضل فى التواصل مع أصحاب المعاشات.

وأضافت نيفين القباج أن استطلاع الرأى يخص أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والقائمين بالصرف ويمكنهم المشاركة فيه من خلال الدخول على البوابة الإلكترونية للهيئة www.nosi.gov.eg، والضغط على أيقونة استطلاع الرأى بالصفحة الرئيسية، والإجابة على الأسئلة المطروحة وعددها سبعة عشر سؤالا.

وأضافت نيفين القباج أن الاستبيان يتضمن ثلاث مراحل، حيث تشمل المرحلة الأولى خاصة ببيانات صاحب المعاش أو القائم بالصرف كالاسم والرقم القومى ورقم الهاتف المحمول وغيرها من البيانات الشخصية، بينما تتضمن المرحلة الثانية جهات وطرق صرف المعاش الحالية، فيما تحتوى المرحلة الثالثة أسئلة حول القنوات الجديدة والتقنيات الحديثة لصرف المعاشات ومنها صرف المعاش من خلال خدمة محافظ الكاش التى تقدمها شركات الاتصالات.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعى أن الهدف من استطلاع آراء أصحاب المعاشات والمستحقين والقائمين بالصرف هو التعرف على آراء واتجاهات المواطنين، والوقوف على ملاحظاتهم وتطلعاتهم.


لينك الاستطلاع

https://www.nosi.gov.eg/ar/Pages/SurveyLink.aspx


التضامن

نيفين القباج

المعاشات

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