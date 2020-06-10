التجهيز لبناء سد جديد بقرية التمد بوسط سيناء لحجز مياه السيول

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة نخل بوسط سيناء ، اليوم فى بيان له، التجهيز لبناء سد جديد فى قرية التمد لحجز مياه السيول .

وجاء فى البيان ، أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء دكتور محمد عبد الفضيل محافظ شمال سيناء، قام سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل بمعاينة على الطبيعه للسد المزمع إنشاءه بمنطقة أم البارد التابع لقرية التمد فى نطاق مركز نخل ، ورافقه خلال المعاينة خليل على خليل سكرتير المجلس ورموز من سكان المنطقة .

وقال رئيس مركز ومدينة نخل ، أن المشروع يجرى التجهيز له، وجارى عمل المعاينات الأولية، لافتا لأهمية الاستفادة من الثروة الطبيعية من السيول التى تتعرض لها سنويا مناطق وسط سيناء، لحجز المياه واعادة الأستفادة منها لصالح المنطقة، واقامة مشروعات زراعية منوعة عليها .

وكان مجلس مدينة نخل بوسط سيناء ، أعلن انطلاق حملة جديدة للنطاق شملت شوارع المدينة وميادينها .

وتابع سليمان فرج محمد رئيس مدينة نخل، اليوم الثلاثاء، أعمال النظافة بمدخل المدينة ، وذلك فى إطار المتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه رئيس مدينة نخل برفع المخلفات بصفة مستمرة، وإتمام الحصر الشامل لكافة المناطق، طبقا لما تضمنته منظومة النظافة، وتوعية الأهالى، للحفاظ على نظافة شوارعهم، والالتزام بالسلوك الصحيح عند وضع مخلفات منازلهم بالصناديق المخصصة لذلك، مشيرا إلى أن الوحدة المحلية تكثف جهودها من أجل ظهور المدينة بالمظهر الحضارى والجمالى.

وسبق واعلن مجلس مدينة نخل ، انه تجرى فى مدينة نخل بوسط سيناء، اعمال إنشاء استراحة مجهزة لكبار الزوار ينفذها مجلس المدينة .

وقال سليمان فرج محمد رئيس مركز ومدينة نخل، ان استراحة كبار الزوار، يجرى العمل فى استكمال إنشاءات داخل مجلس المدينة.

ومقررا ان تخصص لاستقبال كبار زوار المحافظة من زوار وسط سيناء فيها .

وقال عودة محمد عودة مدير الإدارة الهندسية، بمجلس مدينة نخل، انه يجرى الانتهاء من اعمال دهانات وبلاط وكهرباء وخلافه ،وإعداد تصور كامل لاستغلال المساحات الغير مستعملة والفضاء أمام وخلف الاستراحة، وتخصيص جزء من المساحة الخلفية بالاستراحة لعمل حديقة، وتخصيص مدخل خاص لمطبخ الاستراحة، مراعاة المظهر الجمالى والتنسيق الحضارى فى أعمال المبنى من الخارج.

الاستعدادات لبناء سد جديد بقرية التمد لحجز مياه السيول

الاستعدادات لبناء سد جديد بقرية التمد لحجز مياه السيول

الاستعدادات لبناء سد جديد بقرية التمد لحجز مياه السيول

الاستعدادات لبناء سد جديد بقرية التمد لحجز مياه السيول

الاستعدادات لبناء سد جديد بقرية التمد لحجز مياه السيول

الاستعدادات لبناء سد جديد بقرية التمد لحجز مياه السيول

الاستعدادات لبناء سد جديد بقرية التمد لحجز مياه السيول