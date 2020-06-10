اليوم السابع
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الأربعاء، 10 يونيو 2020 07:12 م
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الباحث محمد صوان يحصل على درجة الماجستير في رسالته" دور الجمعيات الأهلية في تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الإندماج اجتماعيا وبيئيا".

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:53 م
الباحث محمد صوان يحصل على درجة الماجستير في رسالته" دور الجمعيات الأهلية في تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الإندماج اجتماعيا وبيئيا". الباحث محمد عبد الستار على بدوى صوان

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حصل الباحث محمد عبد الستار على بدوى صوان، على درجة الماجستير من جامعة عين شمس معهد الدراسات والبحوث الببئية في رسالته التي جاءت تحت عنوان " دور الجمعيات الأهلية في تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الإندماج اجتماعيا وبيئيا".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور مصطفى إبراهيم عوض أستاذ الإنثروبولوجيا وعلم الاجتماع معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس، والدكتورة هيام حمدى زهران أستاذ تنظيم المجتمع كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان والدكتور عبد الحميد يونس رئيس قسم الاجتماع كلية الأداب جامعة الفيوم، والدكتور أحمد فخرى هانى رئيس قسم الانثربولوجيا جامعة عين شمس.
 
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ى بدوى صوان

الباحث محمد عبد الستار

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