الباحث محمد صوان يحصل على درجة الماجستير في رسالته" دور الجمعيات الأهلية في تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الإندماج اجتماعيا وبيئيا".

حصل الباحث محمد عبد الستار على بدوى صوان، على درجة الماجستير من جامعة عين شمس معهد الدراسات والبحوث الببئية في رسالته التي جاءت تحت عنوان " دور الجمعيات الأهلية في تمكين ذوى الاحتياجات الخاصة من الإندماج اجتماعيا وبيئيا".

وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الدكتور مصطفى إبراهيم عوض أستاذ الإنثروبولوجيا وعلم الاجتماع معهد الدراسات البيئية جامعة عين شمس، والدكتورة هيام حمدى زهران أستاذ تنظيم المجتمع كلية الخدمة الاجتماعية جامعة حلوان والدكتور عبد الحميد يونس رئيس قسم الاجتماع كلية الأداب جامعة الفيوم، والدكتور أحمد فخرى هانى رئيس قسم الانثربولوجيا جامعة عين شمس.