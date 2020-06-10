اليوم السابع
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الأهالى يتبرعون بـ100 مقعد للمركز التكنولوجى فى الدقهلية لخدمة كبار السن.. صور

الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:20 م
الأهالى يتبرعون بـ100 مقعد للمركز التكنولوجى فى الدقهلية لخدمة كبار السن.. صور الأهالى يتبرعون بـ100 مقعد للمركز التكنولوجى فى الدقهلية لخدمة كبار السن
الدقهلية – شريف الديب

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أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، استمرار وتواصل الجهود الذاتية لدعم الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن المحافظة تسلمت اليوم عدد 100 مقعد استراحات انتظار هدية للمحافظة من أحد رواد الجهود الذاتية يتم تخصيصها للمواطنين المترددين على المركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة.

جاء ذلك فى إطار تكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بأهمية تفعيل دور المجتمع المدنى والجهود الذاتية للمشاركة مع أجهزة الدولة فى الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فى كافة القطاعات.

وأشار محافظ الدقهلية إلى أن الدقهلية تضرب أروع الأمثلة فى الجهود الذاتية ومشاركة المجتمع المدنى والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال فى تنفيذ مشروعات وخدمات للمواطنين.

وأكد مختار أن المركز التكنولوجى يقدم الخدمات للمواطنين فى سهولة ويسر وبالابتسامة والسرعة اللازمة، موضحا أهمية إعطاء مواعيد محددة للمواطن للرد على شكواه دون تأخير، مشيرا إلى أنه لن يسمح بأى تعامل غير لائق من قبل العاملين فى المركز.

يذكر أن محافظ الدقهلية قد أطلق أمس إشارة بدء التشغيل التجريبى للمركز التكنولوجى بديوان عام المحافظة لتوفير وتقديم الخدمة الإلكترونية للمواطنين بالإضافة إلى وجود 21 مركز تكنولوجى بمراكز ومدن المحافظة تقدم الخدمة .

 

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الدقهلية

محافظ الدقهلية

المراكز التكنولوجية

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