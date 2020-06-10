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الأربعاء، 10 يونيو 2020 05:05 م
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لإرسال 280 طن طعام ل 20 ألف شخص..

الأمم المتحدة: لأول مرة منذ عامين فتح معبر نادبال بين كينيا وجنوب السودان

الأربعاء، 10 يونيو 2020 03:55 م
الأمم المتحدة: لأول مرة منذ عامين فتح معبر نادبال بين كينيا وجنوب السودان جنوب السودان - ارشيفيه
كتبت - هند المغربي

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قال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم أمين عام الأمم المتحدة وفقا لبرنامج الأغذية العالمي أنه ، لأول مرة منذ عام 2018 ، تمكن البرنامج من إرسال قافلة إنسانية من كينيا مباشرة إلى جنوب السودان عبر معبر نادابال الحدودي.

وأوضح دوجاريك حملت القافلة المكونة من تسع شاحنات نحو 280 طنا من الطعام، مضيفا أن الكمية تكفي لإطعام 20 ألف شخص لمدة شهر، لافتا إلى أنه إعادة فتح هذا المسار يؤدى إلى تقليص أوقات السفر إلى النصف وسيسرع في إيصال المساعدات إلى المناطق المتضررة بشدة في جنوب السودان قبل إغلاق معظم الطرق خلال موسم الأمطار.

وأضاف دوجاريك "قام برنامج الأغذية العالمي بتسليم ملايين الأطنان من البضائع عبر الطريق قبل توقف عمليات التسليم بسبب سوء حالة الطرق ، فضلاً عن انعدام الأمن مؤكدا " إننا بحاجة إلى الحفاظ على تدفق البضائع الإنسانية والتجارية على حد سواء إذا أردنا إتاحة الفرصة للحد من التهديد الذي يشكله مزيج قاتل من الجوع و كوفيد-19.

 


الأمم المتحدة

كينيا

جنوب السودان

الأغذية العالمى

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