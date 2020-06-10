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الأرصاد: بدء انخفاض الحرارة الأحد المقبل.. والعظمى تسجل 34 درجة

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:12 ص
الأرصاد: بدء انخفاض الحرارة الأحد المقبل.. والعظمى تسجل 34 درجة الطقس - ارشيفية
كتب ـ سمير حسنى

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قالت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بُعد بالهيئة العامة للأرصاد، إن اليوم الأربعاء، يشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة بقيمة درجتين، حيث ستصل على القاهرة إلى 36 درجة حتى الغد، وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، أن درجات الحرارة ستتراوح ما بين  37 إلى 38 من الجمعة حتى السبت ثم تنخفض إلى 34 الأحد، وتابعت «سنشعر بالحرارة خاصة في فترة الظهيرة بسبب ارتفاع الرطوبة التي تصل إلى 70% نهارا، لكن الطقس سيكون لطيفا ليلا».

فى غضون ذلك، تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وشبورة خفيفة صباحا،والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية الغربية طقس معتدل، يكون لطيف على السواحل الشمالية الشرقية والرياح نشطة.
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد طقس حار، وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة تنشط أحيانا على شمال الصعيد.
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة ، و على شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة،  بالقاهرة العظمى 36 درجة والصغرى 21 درجة، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 22 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة، وأسوان العظمى 42 درجة والصغرى 29 درجة.

 


الطقس

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الارصاد الجوية

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