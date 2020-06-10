اعراض الحزام الناري عديدة منها صداع الرأس والطفح الجلدي

كتبت فاطمة خليل

الحزام الناري أو القوباء المنطقية هو مرض يتميز بطفح جلدي مؤلم وتقرحات تصيب جانبًا واحدًا من الجسم، عادةً الوجه أو الجذع، قد يُشار إلى هذه الحالة أيضًا باسم الهربس النطاقي وهو أكثر شيوعًا في الأفراد الأكبر سنًا وأولئك الذين يعانون من ضعف جهاز المناعة، في هذا التقرير نتعرف على اعراض الحزام الناري، بحسب موقع medicinenet.



اعراض الحزام الناري

اعراض الحزام الناري



اعراض الحزام الناري عديدة وعادةً ما يظهر الطفح الجلدي المميز بعد فترة أولية من الإصابة وكذلك الحرق أو الوخز أو الحكة أو اللسع في المنطقة المصابة.

بعد بضعة أيام، يظهر الطفح الجلدي في شكل شريط على طول مسار عصبي يسمى الجلد، يؤثر على جانب واحد فقط من الجسم دون عبور خط الوسط وينفجر الطفح الجلدي كمجموعات من بقع حمراء صغيرة تتطور إلى بثور، والتي قد تبدو مشابهة لجدري الماء ثم تنفتح البثور فتبدأ في الجفاف ببطء ثم تتقشر في النهاية.

اعراض الحزام الناري

اعراض الحزام الناري الأخرى تشمل

-صداع الرأس.

-حمى وقشعريرة.

-توعك.

-غثيان.



اعراض الحزام الناري

-آلام الجسم.

-تورم الغدد اللمفاوية.

-بعد بضعة أيام من بدء انزعاج الجلد (أو نادرًا بعد عدة أسابيع)، يظهر الطفح الجلدي المميز للقوباء المنطقية.

يبدأ عادةً كمجموعات من بقع حمراء صغيرة تتطور في النهاية إلى بثور صغيرة.



اعراض الحزام الناري

تنفجر هذه البثور المليئة بالسوائل في نهاية المطاف ، وتبدأ القروح الصغيرة في الجفاف ببطء وتتطاير.

عادة ما تتساقط القشور بعد عدة أسابيع، وعادة ما تزول الطفح الجلدي القوباء المنطقي بعد أسبوعين إلى أربعة أسابيع تقريبًا.

على الرغم من أنه من غير المألوف ، في حالات الطفح الجلدي الشديد ، من الممكن تغير لون الجلد أو تندب الجلد.

يمكن أن يختلف موقع الطفح الجلدي

على الرغم من أن القوباء المنطقية يمكن أن تظهر في أي مكان تقريبًا من الجسم ، إلا أنها غالبًا ما تؤثر على الجذع والوجه (بما في ذلك العيون والأذنين والفم).