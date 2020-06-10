اليوم السابع
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ارتفاع أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام

الأربعاء، 10 يونيو 2020 12:17 م
ارتفاع أسعار الذهب اليوم 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 770 جنيها للجرام ذهب
كتب إسلام سعيد

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ارتفع سعر الذهب فى مصر مستهل تعاملات اليوم الأربعاء بقيمة 3 جنيهات على خلفية صعود ملحوظ فى سعر أوقية الذهب عالمياً لتسجل 1720 دولارا، وسجل الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا وتداولا فى مصر 770 جنيها للجرام.

أسعار الذهب اليوم..

عيار 18 : 660 جنيها

عيار 21 : 770 جنيها

عيار 24 : 880 جنيها

الجنيه الذهب : 6160 جنيها

السعر العالمى : 1720 دولارا

 

وواصل الذهب مكاسبه يوم الأربعاء مع انخفاض أسواق الأسهم العالمية بعد موجة صعود في الآونة الأخيرة إذ يترقب المستثمرون ما سيسفر عنه اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والذي من المنتظر أن يلقي الضوء على حالة الاقتصاد الأمريكي والمزيد من إجراءات التحفيز المحتملة.
 
وبحلول الساعة 0702 بتوقيت جرينتش، ارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1716.11 دولار للأوقية (الأونصة) بعد تحقيق أفضل أداء يومي خلال شهر يوم الثلاثاء. وزادت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1725 دولارا للأوقية. وفق وكالة رويترز
 
وانحسر الزخم القوي في الأسواق المالية العالمية مع تجدد الشكوك بشأن التعافي العالمي من جائحة فيروس كورونا.كما تلقى الذهب المزيد من الدعم من انخفاض العائدات على سندات الخزانة الأمريكية.
 
وتبنى المستثمرون موقفا حذرا ويترقبون بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي المقرر إعلانه في الساعة 1800 بتوقيت جرينتش ويعقبه مؤتمر صحفي لرئيسه جيروم باول.
 
كما ينشر رؤساء البنوك المركزية للولايات أول توقعات اقتصادية منذ بدء حالة ركود بفعل الجائحة في فبراير شباط.وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، زادت الفضة 0.6 بالمئة إلى 17.69 دولار للأوقية. وارتفع البلاديوم 0.6 بالمئة إلى 1952.69 دولار للأوقية. وصعد البلاتين 0.2 بالمئة إلى 838.74 دولار للأوقية.

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