إيداع طفل رضيع عثر عليه بأحد شوارع الأزبكية بدار رعاية

كتب عبد الله محمود

أمرت نيابة الأزبكية الجزئية بإيداع طفل رضيع عثر عليه داخل كرتونة بدائرة القسم دار رعاية، وكلفت النيابة بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغا من الأهالى بوجود طفل رضيع داخل كرتونة بشارع نجيب الريحانى، وبالانتقال والفحص تبين أن الطفل عمرة نحو يومين، وتم نقله للمستشفى لتلقى العلاج، وجارى فحص كاميرات المراقبة لتحديد هوية المتهم بالقائه.

وتحرص الحكومة والممثلة فى وزارة التضامن الاجتماعى على توفير الرعاية الكاملة للأطفال اليتامى من خلال العديد من الأنشطة بمؤسسات الرعاية والحضانات المؤسسات الإيوائية خاصة الأطفال مجهولى النسب، وكذلك الأطفال الذين فقدوا عائل الأسرة، أو المعرضين للخطر نتيجة التفكك الأسرى، حيث يتم المرور على هذه المؤسسات بشكل دائم للتأكد من التزامها بتوفير الرعاية الكاملة لهؤلاء الأطفال وكذلك تخصيص نسبة 5% من التبرعات للأطفال اليتامى فى حسابهم حتى بلوغهم سن القانونى.

ولدى وزارة التضامن الاجتماعى 72 موظفا لديهم صفة الضبطة القضائية ويقيمون بالمرور المستمر على دور الأيتام ومتابعة أداء العمل، والتأكد من التزامهم بالمعايير وتوفير الرعاية الكاملة للأطفال المقيمين فى هذه الدور، وأنه فى حالة وجود أى انتهاكات أو مشاكل تتعلق بالإجراءات الجنائية يتم تحرير محضر فى الحال وإحالته إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، أما فى حالة وجود بعض المشاكل المتعلقة بالنواحى الفنية دون التقصير فى رعاية الأطفال يتم توجيه إنذار للمسئولين عن الدار لتوفيق الأوضاع شريطه توفير كافة أوجه الرعاية للأطفال ويتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه أى شخص يثبت تقصيره فى خدمه ورعاية الأطفال.