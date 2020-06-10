اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:02 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

الأربعاء، 10 يونيو 2020 09:28 ص
إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف إسعاف - أرشيفية
بنى سويف هانى فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شهد الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف بنحو كيلو متر، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين وهم " خلف طه أحمد 40 سنة سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، نجوى عادل عبد الحميد، 36 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، عمر خلف طه 6 سنوات مصابا بكدمات بالجسم، طه خلف طه 8 سنوات مصابا بسحجات بالجسم، نبيله خلف طه 3 سنوات مصابة بسجحات".
 
كما نقلت سيارات الإسعاف "شهد خلف طه 18 سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات، شمس خلف طه 9 سنوات مصابة بجرح قطعى بالجبهة، مالك خلف طه 8 أشهر مصابة بسحجات، عبد الله وحيد عادل 9 سنوات مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، رحمة طلعت طه 13 سنه طالبة مصابة بجروح وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا".
 
تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.

 


بنى سويف

اخبار المحافظات

اخبار مصر

اخبار بنى سويف

حادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

وول ستريت جورنال: ترامب بحث إقالة وزير الدفاع لرفضه تعامل الجيش مع المحتجين

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

مصلحة الضرائب تقرر رفع الحجز على الممول حال سداد 1% من المديونية

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

شينخوا: أشهر مساجد بكين يفتح أبوابه أمام المصلين اليوم بعد تلاشى كورونا

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

السكة الحديد: تعديل مواعيد القطارات مرتبط بتعديل قرار حظر التجوال

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

شيخ "الرفاعية" ردا على برهامى بعد وصفه الحضرة الصوفية بـ"البدعة": مثير للفتنة

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

بعد قليل.. استكمال محاكمة متهمين بخلية "اللجان النوعية المتقدمة"

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

تعرف على مواعيد تقديم المستندات لمعاونى مجلس الدولة لدفعات 2014 و 2015

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

انتهاء اليوم الـ77 لحظر التجوال.. وإعادة الانتشار الشرطى فى الثامنة مساءً

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

9 حالات يجوز فيها لـ"محكمة النقض" الرجوع عن أحكامها.. تعرف عليها

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

‎التضامن تواصل اليوم صرف معاشات يونيو لمن يتقاضون أكثر من 3000 جنيه

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

3 اتهامات وجهها برلمانى أوروبى إلى تركيا لوقف المساعدات المالية عنها

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

لطلاب الثانوية العامة.. 10 خطوات هامة يجب اتباعها خلال أداء الامتحانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة