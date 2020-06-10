إصابة 10 أشخاص فى انقلاب ميكروباص على الطريق الصحراوى الشرقى ببنى سويف

شهد الطريق الصحراوى الشرقى نطاق محافظة بنى سويف، اليوم الأربعاء، انقلاب سيارة ميكروباص بعد بوابة تحصيل الرسوم بمدينة بنى سويف بنحو كيلو متر، ما أسفر عن إصابة 10 أشخاص بينهم 7 أطفال من أسرة واحدة وتم نقلهم إلى المستشفى.

وانتقلت 5 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة لنقل المصابين وهم " خلف طه أحمد 40 سنة سائق، مصابا باشتباه كسر بالساق الأيمن، نجوى عادل عبد الحميد، 36 سنة، مصابا بسحجات بالجسم، عمر خلف طه 6 سنوات مصابا بكدمات بالجسم، طه خلف طه 8 سنوات مصابا بسحجات بالجسم، نبيله خلف طه 3 سنوات مصابة بسجحات".

كما نقلت سيارات الإسعاف "شهد خلف طه 18 سنة، طالبة مصابة بجروح وسحجات، شمس خلف طه 9 سنوات مصابة بجرح قطعى بالجبهة، مالك خلف طه 8 أشهر مصابة بسحجات، عبد الله وحيد عادل 9 سنوات مصابا باشتباه ما بعد الارتجاج، رحمة طلعت طه 13 سنه طالبة مصابة بجروح وسحجات وجميعهم مقيمون بمحافظة المنيا".

تم نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بنى سويف العام لتلقى العلاج اللازم وإجراء الإسعافات الأولية اللازمة.